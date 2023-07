Kokainfund im Weißen Haus? – Secret Service lässt Pulver untersuchen

Im Weißen Haus löste ein weißes Pulver am Sonntagabend einen Alarm aus. Offenbar handelte es sich um Kokain. Wie es in die Regierungszentrale gelangte, ist noch unklar.

Am Sonntagabend wurde im Weißen Haus in Washington ein weißes Pulver gefunden, das kurzzeitig einen Alarm auslöste. Nun lässt der für die Sicherheit von US-Präsident Joe Biden zuständige Secret Service die verdächtige Substanz untersuchen.

Weißes Pulver im Weißen Haus gefunden: Alarm und Evakuierung

Diese war in einem Arbeitsbereich im Westflügel der Regierungszentrale in Washington bei einem routinemäßigen Rundgang entdeckt worden, teilte ein Sprecher auf Anfrage am Dienstag mit. Es wurde ein Alarm ausgelöst und ein Teil des Weißen Hauses wurde kurzzeitig evakuiert. Biden hielt sich zum fraglichen Zeitpunkt nicht im Weißen Haus auf. Die Feuerwehr habe Entwarnung gegeben, da der Fund ungefährlich gewesen sei. Noch ist unklar, wie das Pulver ins Weiße Haus gelangte. Behörden wollen das nun herausfinden.

Weißes Pulver im Weißen Haus offenbar Kokain

Zur weiteren Untersuchung wurde die Substanz laut einem Sprecher eingeschickt. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf einen online veröffentlichten Funkspruch der Feuerwehr, ein erster Test habe ergeben, dass es sich um Kokain handele. Nach Angaben der Washington Post habe ein Feuerwehrmann per Funk auch übermittelt, dass das Pulver die Aufschrift Kokainhydrochlorid hatte. Die Mengen sei gering gewesen. Der Secret Service kommentierte diese Behauptungen nicht. (mit dpa)

