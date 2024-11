Angriff auf 16-Jährigen mit Hammer - Verdächtiger in U-Haft

Nach dem Angriff auf einen 16-Jährigen mit einem Hammer in Augsburg ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erließ ein Ermittlungsrichter am Samstag Haftbefehl gegen den 14-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Laut Polizei hielt sich der 16-Jährige am Donnerstag mit Bekannten in einem Park in Augsburg auf, als eine vierköpfige Gruppe auf ihn zukam. Der 14-Jährige soll ihm mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben, dann sei die Gruppe geflüchtet. Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Gesundheitszustand des 16-Jährigen knapp eine Woche nach dem Angriff konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen. Wer die Begleiter des 14-Jährigen waren, war ebenfalls weiter unbekannt. Auch zu den Hintergründen der Tat dauerten die Ermittlungen an.