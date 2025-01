Handballer würden im Halbfinale auf Dänemark treffen

Falls die deutschen Handballer ihr WM-Viertelfinale gegen Portugal gewinnen, treffen sie im Halbfinale erneut auf Gold-Favorit Dänemark. Der Olympiasieger gewann sein K.o.-Spiel gegen Außenseiter Brasilien mit 33:21 (15:12) und ist nur noch zwei Siege vom vierten WM-Titel nacheinander entfernt.

Gegen die Südamerikaner überragte auf dänischer Seite Torhüter Emil Nielsen mit 15 Paraden. Welthandballer Mathias Gidsel steuerte diesmal sechs Treffer zum Erfolg bei. Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen ist seit 35 WM-Spielen ungeschlagen.

Frankreich und Kroatien spielen ums Finale

Deutschland und Dänemark trafen bereits in der Hauptrunde in Herning aufeinander. Die Neuauflage des Olympiafinals entschieden die Skandinavier vergangene Woche mühelos mit 40:30 für sich.

Falls sich die DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason heute Abend (20.30 Uhr/ARD und Sportdeutschland.TV) gegen Portugal durchsetzt, hat sie am Freitagabend in Oslo die Möglichkeit zur Revanche. Das zweite Halbfinale bestreiten Rekord-Champion Frankreich und Kroatien bereits am Donnerstag.

Welthandballer Mathias Gidsel ist mit Dänemark nur noch zwei Siege vom WM-Titel entfernt. Foto: Soeren Stache/dpa