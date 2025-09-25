Menschlichkeit statt Mathe: Kinder brauchen eine andere Schule

Bald rollen sie wieder an, die SUVs und Kombis mit ihrer wertvollen Fracht. Halten auf Bürgersteigen, blockieren die Sicht vor Zebrastreifen, rollen so nah wie möglich vor den Schulhof. Mit dem neuen Schuljahr kehrt auch der morgendliche Elterntaxi-Stau zurück. Gleichzeitig flammt die Diskussion um Handyverbote im Klassenzimmer neu auf, während Eltern und Lehrkräfte rätseln, was es eigentlich bedeutet, dass Kinder und Jugendliche längst selbstverständlich mit ChatGPT ihre Hausaufgaben erledigen – und oft auch einen beachtlichen Teil ihrer Freizeit damit verbringen.

Die Sorge liegt nahe: Wenn Maschinen Texte schreiben, Aufgaben lösen und sogar Gesprächspartner ersetzen können, wie sollen Kinder da noch selbstständig (denken) lernen? Doch die vielleicht wichtigere Frage lautet: Wie sollen sie lernen, echte Beziehungen zu gestalten? Denn während Künstliche Intelligenz vieles simuliert, bleibt eines unverzichtbar: die Erfahrung, mit anderen Menschen auszukommen, Unterschiede auszuhalten, Freundschaften zu pflegen und Konflikte zu lösen. Genau das ist es, was Schule neben allem Stoff eigentlich leisten soll – ein sozialer Übungsraum, nicht bloß eine Prüfungsanstalt.

Gebt Kindern Freiräume! Durch eigene Fehler lernt man besser

Natürlich ist da auch der Leistungsdruck. Eltern und Kinder fragen sich, wie man noch mithalten kann. Lehrerinnen fürchten, dass KI das eigene Fachwissen entwertet. Und die Gesellschaft neigt zur Dauerpanik, wenn Lernstandsstudien wieder sinkende Ergebnisse melden. Doch Panik hilft niemandem. Die Wahrheit ist: Noten und Abschlüsse waren nie eine Garantie für Erfolg. Thomas Mann beschrieb sich selbst als faul und verstockt, Einstein fiel angeblich durch mehrere Prüfungen, Bill Gates galt als verträumter Schüler, Thomas Alva Edison war in der Schule alles andere als eine Leuchte. Entscheidend war nicht ihr Zeugnis, sondern die Fähigkeit, eigene Wege zu gehen – und das Durchhaltevermögen, Fehler zu überstehen.

Kinder lernen nicht besser, wenn wir sie mit Angst antreiben oder versuchen, alles zu kontrollieren. Sie lernen besser, wenn sie Freiräume bekommen, in denen sie Fehler machen dürfen. In einer Welt, die sich immer schneller wandelt und in der Algorithmen den Takt bestimmen, muss Schule bewusst langsamer sein. Ein Ort, an dem nicht Klickgeschwindigkeit zählt, sondern Zuhören, Zusammenarbeit, Neugier.

Schule hat eine Kernaufgabe: zwischenmenschliche Kompetenzen schaffen

Denn was nützt die beste Rechenleistung, wenn man nicht gelernt hat, sich im Team zu verständigen? Was bringt perfektes Vokabellernen, wenn das Gespräch mit einem realen Menschen schwerfällt? Wer heute nur mit Chatbots interagiert, braucht umso dringender reale Begegnung.

Die Erfahrungen aus der Corona-Zeit hängen noch immer vielen nach – Vereinzelung, Unsicherheit, Rückzug. Und beim Check der eigenen Bildschirmzeit müssen wohl auch viele Erwachsene eingestehen, dass sie nicht zu jedem Zeitpunkt aufmerksame Gesprächspartner und Vorbilder sind. Schule sollte also eine Kernaufgabe in den Fokus nehmen: Räume zu schaffen, in denen zwischenmenschliche Kompetenzen wachsen.

Das heißt nicht, dass Leistung unwichtig wäre. Aber sie darf nicht alles sein. Schule ist keine Durchgangsstation auf dem Weg zum Abitur, sondern ein Teil des Lebens selbst. Kinder sollen dort nicht nur Wissen erwerben, sondern auch spüren, dass Miteinander zählt. Ob das neun, zwölf oder auch mal 14 Jahre dauert? Fast egal. Der Ernst des Lebens dauert auch nach dem Schulabschluss noch lange genug.