Wenn der Soli wegfällt, muss die Schuldenbremse gelockert werden

Die Finanzpolitik der FDP greift zu kurz. Mit Sparen allein kann Deutschland die milliardenschweren Herausforderungen der Multi-Krise nicht meistern. Wenn das Bundesverfassungsgericht nach einer Beschwerde von FDP-Politikern den Solidaritätszuschlag kippt, fehlen im Bundeshaushalt nach Schätzungen allein für kommendes Jahr rund 12,75 Milliarden Euro. Das wäre ein Desaster.

Wie soll Deutschland den gigantischen Herausforderungen gerecht werden, also die Ukraine unterstützen und gleichzeitig die darbende Wirtschaft ankurbeln? Die Antwort der FDP würde das Land in eine finanzielle und politische Sackgasse führen, sträubt sich doch die Partei mit Christian Lindner an der Spitze gegen eine Lockerung der Schuldenbremse.

Olaf Scholz hat die besseren Argumente als Christian Lindner

Wenn der Soli auf Druck der FDP vollständig wegfiele und gleichzeitig Deutschland sich nicht zusätzliche Milliarden beschaffen kann, fehlt massiv Geld für existenzielle Vorhaben. Noch-Kanzler Scholz hat in der Finanzpolitik die besseren Argumente als Nicht-mehr-Finanzminister Lindner. Es ist eine Frage der Vernunft: Wenn der nur noch für Besserverdienende und Kapitalgesellschaften, also die Stamm-Klientel der FDP, erhobene Soli fällt, muss die Schuldenbremse zwingend gelockert werden. Sonst verfestigt sich die Krise.