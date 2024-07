Schauer und Gewitter ziehen über Hessen

Das Wetter in Hessen wird am Wochenende noch durchmischt - zur neuen Woche warten höhere Temperaturen und Sonnenschein auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Samstag starke Bewölkung mit schauerartigem Regen und vereinzelt starke Gewitter vorausgesagt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad, in höheren Lagen um 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen noch einige Schauer und Gewitter über das Land, danach bleibt es allerdings gering bewölkt und trocken. Es kühlt auf 12 bis 7 Grad ab.

Auch Sonntag zeigen sich einige Wolken am hessischen Himmel - es bleibt aber meist trocken. Es wird etwas kühler bei 20 bis 23 Grad, im höheren Bergland um 16 Grad. Auch die Nacht zum Montag wird wolkig und trocken bei bis zu 7 Grad.

Die neue Woche startet dann deutlich freundlicher: Das Thermometer steigt auf bis zu 26 Grad, im höheren Bergland um 20 Grad. Und die Sonne zeigt sich häufiger.