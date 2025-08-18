Herr Ourghi. Sie sagen von sich selbst, sie seien als junger Mann in Algerien ein regelrechter Judenhasser gewesen. Inzwischen feiern Sie ihren Geburtstag in einem israelischen Restaurant in Freiburg. Wie wird man Antisemit – und wie wird man es wieder los?

Abdel Hakim Ourghi: In Algerien wurden wir schon als Kinder mit dem Hass auf Juden und auf Israel konfrontiert. Wir sind zu Antisemiten erzogen worden. In der Familie oder der Schule etwa war „Du Jude“ ein Schimpfwort. 1992 bin ich dann nach Deutschland gekommen und habe mich intensiv mit der Geschichte des Islam während meines Studiums beschäftigt. Seitdem weiß ich, dass schon der Prophet Mohammed Krieg gegen die Juden geführt hat. In Deutschland habe ich auch zum ersten Mal vom Holocaust erfahren und irgendwann Jüdinnen und Juden kennengelernt - Menschen wie Sie und ich, die ebenfalls vom Frieden träumen. Weshalb sollte ich diese Menschen hassen?

Das heißt, in Algerien wurde im Unterricht der Zweite Weltkrieg ausgeblendet?

Ourghi: Nicht ganz. Es wurde darüber geredet, ja, aber thematisiert wurde ein ganz anderes Narrativ. Da war Hitler plötzlich ein Vorbild. Ansonsten haben wir Schüler praktisch nichts erfahren. Auch die Vertreibung der Jüdinnen und Juden ab dem Jahre 1962 aus Algerien und die systematische Auslöschung ihrer kulturellen Symbole ist bis heute ein Tabuthema.

Einer Ihrer Onkel war Imam. Wie steht Ihre Familie in Algerien denn heute zu Ihnen? Sind Sie für sie ein Abtrünniger?

Ourghi: Mein Onkel hat beim Freitagsgebet wie viele Imame am Ende immer gebetet, Gott möge die Juden bestrafen und Israel zerstören. Diese Gebete gibt es bis heute. Auch in meiner Familie war „Jude“ ein Schimpfwort. Das Verhältnis zu ihr ist schwierig. Meine Schwester, zum Beispiel, will mit mir nichts mehr zu tun haben. Auch ein paar alte Freunde habe ich verloren, seit ich Israels Freund bin und die Juden verteidige. Das ist sehr, sehr traurig.

In Ihrem neuen Buch beschäftigten sie sich mit dem muslimischen Antisemitismus und den Massakern der Hamas in Israel. Woher kommt diese Kultur des Hasses und der Verachtung, die Sie beklagen?

Ourghi: Dazu muss ich etwas ausholen. Der Antisemitismus im Islam ist keineswegs nur ein politisches Produkt, das auf die Gründung Israels 1948 zurückgeht, wie viele Menschen vor allem in Europa meinen. Er ist auch nicht von den Kolonialmächten in Länder wie Algerien exportiert worden. Judenfeindschaft finden wir schon in den frühen Quellen des Islam, vor allem im Koran. Der Prophet Mohammed ist im Jahr 622 von Mekka nach Medina ausgewandert, wo er auf drei jüdische Stämme traf. Zuerst hat er sich ihnen angenähert, dann hat er versucht, die Juden zum Islam zu bekehren. Und als ihm das nicht gelungen ist, hat er sie 624 zu Ungläubigen erklärt, über die der Fluch Gottes komme. Im Koran bezeichnet er die Juden als Irregehende und Frevler, deren Herzen härter seien als Steine. Besonders diffamierend ist die Behauptung, Gott werde sie wegen ihrer Sünden in Affen und Schweine verwandeln. Letztlich ist das, alles zusammen, die religiöse Legitimierung des Judenhasses.

War der 7. Oktober 2023 damit nur der vorläufige Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung?

Ourghi: Der 7. Oktober war nur ein schreckliches Ereignis mehr in diesem unendlichen Konflikt zwischen Juden und Arabern, das blutigste Pogrom an Juden seit dem Holocaust. Aber erlauben Sie mir noch einmal einen kurzen Blick zurück in die Geschichte...

... gerne.

Ourghi: Ab 624 kam es durch Befehl des Propheten zu einer Welle von Gewalt gegen Juden, in der Mohammed die Macht des Wortes mit der Kraft des Schwertes vereinte. Jüdische Stämme wurden enteignet, vertrieben oder niedergemetzelt. Allein im Jahr 627 wurden in Medina 600 Männer exekutiert und ihre Frauen und Kinder als Sklaven verkauft. Diese Exzesse hat die Hamas sich zum Vorbild genommen. Wir wissen, dass sie ihre Kämpfer vor dem 7. Oktober mit einer religiösen Einführung auf den „Heiligen Krieg“ vorbereitet hat. Natürlich haben die Ereignisse vor knapp zwei Jahren auch etwas mit dem Staat Israel und seiner Gründung zu tun, aber wir sollten den religiösen Aspekt nicht unterschätzen.

Icon vergrößern Macht sich für einen liberalen Islam stark: Abdel-Hakim Ourghi Foto: Rita Eggstein, Claudius Verlag Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Macht sich für einen liberalen Islam stark: Abdel-Hakim Ourghi Foto: Rita Eggstein, Claudius Verlag

Wenn er so schwer wiegt: Kann es dann überhaupt Frieden zwischen Juden und Arabern geben?

Ourghi: Ja, das kann es. Frieden ist möglich. Es ist die gemeinsame Aufgabe von Muslimen und Juden, dafür einzutreten. Bisher haben beiden Seiten immer nur von Kampfpause zu Kampfpause gedacht. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame Shiva, eine Art Trauerzeit, die anders als im Judentum länger als sieben Tage und sieben Nächte dauern muss, um den Schmerz zu lindern. Möglichkeiten, eine Atmosphäre des Friedens zu schaffen, gibt es einige - ich denke da an den islamischen Religionsunterricht, der den muslimischen Antisemitismus kritisch hinterfragen muss, und ich wünsche mir einen intensiveren Dialog der Religionen. Juden und Muslime müssen sich im Alltag treffen und kennenlernen. Hiesige Muslime müssen Teil der deutschen Erinnerungskultur werden.

Sie selbst stehen für einen liberalen Islam und vertreten die These, dass der politische-konservative Islam nicht zu Deutschland gehört. Tatsächlich aber ist er längst da. Die Hamas-Anhänger jedoch, die in Berlin die Massaker vom 7. Oktober feiern, werden Sie mit Ihrer Philosophie der Aufklärung kaum erreichen. Was also kann die Politik tun?

Ourghi: Zunächst einmal sollte sie aufhören, immer nur von bedauerlichen Einzelfällen zu reden, wenn etwas passiert. Wir haben ein Problem - und das muss benannt werden. Der politische Islam breitet sich immer weiter aus, denken sie nur an die Parallelgesellschaften in Berlin-Neukölln, in Duisburg, Frankfurt oder Hamburg-Harburg. Die radikalen Muslime dort sind nicht nur eine Gefahr für die deutsche Mehrheitsgesellschaft, sie sind auch eine Gefahr für die moderaten und liberalen Muslime. Der politische Islam rückt alle Muslime in eine Opferrolle, und dieser Opferstatus mobilisiert nicht nur die Anhänger der Radikalen, er nährt auch den Hass und die Verachtung auf andere und führt so am Ende zu immer neuer Gewalt. Mit dem 7. Oktober sind die Masken endgültig gefallen. Der islamische Antisemitismus hat eine aktuelle und besorgniserregende Relevanz erreicht. Wir sind mittendrin.

Welche Rolle spielen eigentlich die muslimischen Verbände in Deutschland? Sind Sie fähig zum Dialog der Religionen - oder eher ein Teil des Problems?

Ourghi: Der Zentralrat der Muslime oder die türkische DITIB behindern und verhindern Integration. Abgesehen von einigen Lippenbekenntnissen haben ihre Wortführer es noch nicht einmal geschafft, die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist: Eine Terrororganisation. Im Gegenteil, Aiman Mazyek vom Zentralrat hat die Lage in Gaza gerade erst mit dem Holocaust verglichen - eine Unverschämtheit, wie ich finde. Unter Respekt den jüdischen Opfern während des Zweiten Weltkriegs gegenüber verstehe ich etwas anderes. Die Verantwortung der Hamas für die Massaker des 7. Oktober wird zunehmend vergessen bzw. verdrängt.

Mit ihrer Kritik machen Sie sich auch selbst zur Zielscheibeder Radikalen. Können Sie noch ohne Leibwächter aus dem Haus gehen?

Ourghi: In Freiburg kann ich das, weil ich die Stadt gut kenne. Wenn ich in andere Städte fahre, zum Beispiel zu Vorträgen, dann ist dort immer auch die Polizei dabei. Aber was wäre die Alternative? Ich bemühe mich um Aufklärung. Natürlich habe ich auch Angst, vor allem um meine Familie und meine Kinder. Aber zu schweigen, wäre die schlechtere Lösung.

Zur Person Der Islamwissenschaftler Abdel Hakim Ourghi, 1968 in Algerien geboren, leitet den Fachbereich Islamische Theologie/Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Er ist Mitbegründer der Ibn-Ruschd-Goethe-Moschee in Berlin, die für einen liberalen Islam steht und sich um eine zeitgemäße und geschlechtergerechte Auslegung des Koran bemüht. In seinem neuen Buch „Die Liebe zum Hass“ beschäftigt er sich vor allem mit dem Judenhass im Islam.