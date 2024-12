Teure Fehler, unsichere Zukunft – die Energiewende bedarf nach der Wahl einer Korrektur

Dass die deutsche Industrie in die Knie geht, hat nicht nur, aber doch auch mit der Energiepolitik Made in Germany zu tun. Stand das Label einst für Verlässlichkeit, Langlebigkeit und Qualität, steht die Energiewende für das Gegenteil: Sprunghaftigkeit, Pfusch und Widersprüchlichkeit.

Weil Russland keine günstige Energie mehr liefert oder Deutschland auf den Import verzichtet, schlagen jetzt die Fehler der Energiepolitik voll auf die Wirtschaft durch. Einige Beispiele: Deutschland steigt gleichzeitig aus der Kernenergie und der Kohle als Energieträger aus. Das schnelle Ende der Kernkraftwerke folgte nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima einer Angstreaktion der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bei vielen Gelegenheiten als die nüchterne Physikerin gelobt wurde. Nur ein Jahr davor hatte die CDU-Politikerin den Kernkraftwerken noch eine Laufzeitverlängerung spendiert. Nun liegt Deutschland weder in einer Erdbebenzone noch in einem vulkanischen Feuergürtel wie das Land der aufgehenden Sonne. Dennoch zog Merkel unter dem Beifall der Schwesterpartei CSU den Ausstieg durch, schließlich standen Landtagswahlen vor der Tür.

Die energiepolitische Geisterfahrt der CSU

Einer der seinerzeit am lautesten nach dem Ende der Meiler rief, war der heutige CSU-Vorsitzende Markus Söder, der heute die nun abgeschalteten Reaktoren wieder anwerfen will. Gleichzeitig sorgten die Christsozialen aus Furcht vor bayerischen Bürgerinitiativen dafür, dass die Stromautobahnen von Norddeutschland in den Süden unter der Erde verlegt werden. Die Folge: Verzögerungen um viele Jahre und exorbitant steigende Kosten.

Die Entscheidung steht symptomatisch für die Energiewende, die an wechselnden Parteiinteressen ausgerichtet wurde und nicht verlässlich auf die lange Sicht plant. Dann wäre in Berlin auch kein Kohleausstieg im Jahr 2030 beschlossen worden, ohne für Ersatz an entsprechenden Gaskraftwerken zu sorgen. Wirtschaftsminister Robert Habecks (Grüne) Kraftwerkstrategie ist in der Energiebranche durchgefallen und hat wegen der weggebrochenen Ampel-Mehrheit ohnehin keine Chance mehr, durch den Bundestag zu kommen. Deutschland droht dann in fünf, sechs Jahren der nächste energiepolitische Offenbarungseid.

Weil Ersatzkraftwerke fehlen, werden die Behörden die Energiekonzerne zwingen, alte, klimaschädliche Kohlekraftwerke am Netz zu lassen. In der Zwischenzeit erfreut man sich hierzulande an Kinkerlitzchen wie Balkonkraftwerken und hofft damit, Verbrauchern das Gefühl zu geben, an der Rettung des Planeten beteiligt zu sein. Dieselben Verbraucher zahlen an anderer Stelle die Zeche über die rapide kletternden Netzentgelte. Denn für die Energiewende zum Selberbasteln mit Solaranlage auf dem Dach und Ladestation in der Garage müssen die Netze schwer verstärkt werden. Die Investitionskosten legen die Unternehmen auf die Stromrechnung um.

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint

Die Netze müssten für die Aufgabe des stetigen Wechsels zwischen Verbrauch und Einspeisung intelligent werden, doch der Einbau der smarten Stromzähler geht noch langsamer voran als die Verlegung der Erdkabel. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten.

Die nächste Bundesregierung hat drei dringende Aufgaben. Die Wirtschaft muss von den Netzgebühren befreit werden. Das dafür nötige Geld sollte aus dem Haushalt bereitgestellt werden, notfalls auf Kredit. Habecks Kraftwerksstrategie muss noch einmal angefasst und in der Gesetzgebung praktikabel gemacht werden. Der Zubau der erneuerbaren Energien muss auf Windkraft an Land, auf See und größeren Photovoltaik-Kraftwerken konzentriert werden.