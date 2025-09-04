Wie halten es andere Länder mit dem Besteuern von Erbschaften?

Nicht nur bei der Einkommenssteuer zahlen Gut-, Besser- und Spitzenverdiener den Löwenanteil des jährlichen Steueraufkommens – auch bei der Erbschaftssteuer wiederholt sich dieses Muster. Ein Drittel der 13,3 Milliarden Euro, die Deutschlands Finanzämter im vergangenen Jahr an Erbschaftssteuern festgesetzt haben, stammt aus gerade einmal 226 hohen Erbschaften. Die übrigen 8,9 Milliarden Euro verteilen sich auf insgesamt knapp 178.000 Steuerfälle. Aber lohnt dieser Ertrag den hohen Verwaltungsaufwand auch? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plädiert unabhängig davon bereits für eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer. Da sie ohnehin in die Kassen der Bundesländer fließt, sollten die Landesregierungen auch frei über ihre Höhe entscheiden können. Ähnliche Modelle gibt es bereits in anderen Ländern Europas.

Österreich hat die Erbschafts- und Schenkungssteuer 2008 abgeschafft und verlangt lediglich beim Vererben von Grundstücken eine erhöhte, nach dem Wert des Grundstücks gestaffelte Grunderwerbsteuer – Folge eines höchstrichterlichen Urteils, das zuvor eine massive Ungleichbehandlung von Geldvermögen und Immobilien in der Alpenrepublik moniert hatte. In der Schweiz entscheiden die Kantone, ob sie überhaupt eine Erbschaftssteuer erheben – und, wenn ja, in welcher Höhe. Kinder, die ein Vermögen von 200.000 Franken (umgerechnet 214.000 Euro) erben, zahlen dabei in den meisten Kantonen keine Steuern und in Luzern, dem Kanton mit dem höchsten Tarif, vergleichsweise geringe 3200 Franken. Bei Erben, die nicht mit dem Verstorbenen verwandt sind, schwanken die Sätze bei der gleichen Erbschaft zwischen 23.400 Franken in Zug und 104.500 Franken in Genf.

In der EU verzichten neben Österreich noch Estland, Lettland, Malta, Schweden, Portugal, Rumänien und Zypern komplett auf Erbschafts-, Nachlass- und Schenkungssteuern. Auch Liechtenstein und Norwegen, beide nicht in der EU, erheben keine Erbschaftssteuer. In Tschechien gibt es seit 2014 ebenfalls keine Erbschaftssteuer mehr, dafür fallen Erbschaften und Schenkungen mit gestaffelten Sätzen zwischen 0 und 15 Prozent unter die Einkommensteuer.

Spanien hat die höchsten Sätze - zumindest theoretisch

Die meisten EU-Länder mit Erbschaftssteuer begünstigen Ehegatten und direkte Nachkommen wie Deutschland durch höhere Steuerfreibeträge und niedrigere Steuersätze. Nach Berechnungen der Tax Foundation, einem auf Steuern spezialisierten Forschungsinstitut in den USA, lag der Höchstsatz der Erbschaftssteuer je nach EU-Land im Jahr 2022 zwischen vier Prozent in Kroatien und 88 Prozent in Spanien. Allerdings haben auch hier die autonomen Gemeinschaften, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, großen Gestaltungsspielraum, so dass eine Millionenerbschaft in Spanien durchaus auch für einen vierstelligen Euro-Betrag die Generation wechseln kann. Außerhalb der EU haben nach einer Übersicht des Deutschen Steuerzahlerinstitutes unter anderem Albanien, Großbritannien, Island und Monaco eine Erbschaftssteuer. Die verschiedenen Modelle zu vergleichen, ist allerdings schwierig bis unmöglich. „Eine Reihe von Ländern erhebt gar keine Erbschaftsteuer“, betont Matthias Warnecke, der Leiter des Instituts. „In den anderen Staaten variieren Steuersätze und Bemessungsgrundlagen teilweise massiv.“

Nach einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim besteuert Deutschland Erbschaften und Betriebsvermögen im internationalen Vergleich relativ hoch. Ehegatten haben hier unter 33 untersuchten Ländern die höchste Belastung, Kinder die dritthöchste. Mehr als ein Drittel des gesamten Aufkommens aus der Erbschaftssteuer in Deutschland stammt im Übrigen aus Bayern.