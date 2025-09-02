Wie der Westen an Einfluss verliert

Nicht erst seit der nationalistischen Politik von Staatschef Xi Jinping lernen die Schulkinder in China eine optisch anders gestaltete Weltkarte als Europäer und Amerikaner. Nicht Afrika und darüber der europäische Kontinent liegen im grafischen Zentrum, sondern China. Amerika befindet sich nicht im Westen, sondern am Kartenrand links im Osten. Das war schon auf der ältesten bekannten chinesischen Weltkarte aus dem Jahre 1602 so. Schließlich stehen die beiden Schriftzeichen für China in der Landessprache bekanntlich für „Reich der Mitte“.

Nicht nur auf der Landkarte will China die USA links liegen lassen

Die alte Geografie entspricht ganz Xi Jinpings politischem Anspruch, mit ehrgeizigen Plänen seiner Kommunistischen Partei China in diesem Jahrhundert wieder zur Weltmacht Nummer eins zu machen. Bei seinem Vorhaben, die USA und den bisherigen politischen Westen links liegen zu lassen, hilft ihm unfreiwillig ausgerechnet der amerikanische Präsident Donald Trump.

Sichtbar wurde dies am Wochenende bei einem Treffen eines Bündnisses, das vorher nur Außenpolitikfachleuten ein Begriff war: Diesmal gingen die Bilder des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) aus der chinesischen Stadt Tianjin um die Welt. Denn es reiste zu dem Treffen mit Xi nicht nur Russlands Präsident Wladimir Putin an, sondern auch Indiens Ministerpräsident Narendra Modi. Es war der erste China-Besuch eines indischen Regierungschefs seit sieben Jahren, nachdem die Beziehungen zwischen beiden Ländern als schwierig gelten.

Shanghaier Politbündnis vertritt 40 Prozent der Weltbevölkerung

Nun unterstrich Modi, dass sein Land mit fast eineinhalb Milliarden Einwohnern zusammen mit den 1,4 Milliarden Chinesen die SOZ zur weltgrößten regionalen Organisation mache, die 40 Prozent der Weltbevölkerung vertrete.

Modis Rede, ein Treffen mit Putin und die Annäherung an China werden international als Signal an die USA gewertet. So hatte Trump jüngst die Aufschläge für Importe aus Indien auf 50 Prozent verdoppelt. Washington begründete dies mit Indiens Öl-Geschäften mit Russland, die Geld in Moskaus Kasse für den Angriffskrieg in der Ukraine spülen.

Chinas Staatschef Xi warnt vor neuem kalten Krieg

China nutzt die SOZ wiederum, um seine Macht zu stärken. „Wir sollten nach Gemeinsamkeiten suchen und dabei Unterschiede beiseitelassen“, sagte Chinas Staats- und Parteichef Xi in seiner Rede. Er rief dazu auf, eine neue Mentalität des Kalten Krieges und Blockkonfrontationen zu verhindern.

Die Schanghaier Sicherheitsorganisation, zu der auch mehrere ehemalige Sowjetrepubliken gehören, entstand ursprünglich, um ein Chaos im asiatischen Raum nach dem Zerfall der Sowjetunion zu verhindern. Seit der Weltfinanzkrise nutzen die Staaten die SOZ als ein Gegengewicht zu westlichen Bündnissen. Mittlerweile gehören ihr zehn überwiegend autoritär regierte Staaten an, darunter neben Russland, China und Indien auch Pakistan sowie seit kurzem der Iran und Belarus.

Bei einem Bankett für seine Staatsgäste sagte Xi, die Welt erlebe Veränderungen wie seit einem Jahrhundert nicht mehr, mit einer deutlich zunehmenden Instabilität und Unsicherheit. Xi und auch Putin fordern schon länger den Aufbau einer „multipolaren Weltordnung“. Damit meinen sie vor allem eine Weltordnung abseits einer aus ihrer Sicht vorherrschenden Führung der USA. China buhlt dafür schon länger um mehr Einfluss im Globalen Süden und präsentiert sich mit Investitionsinitiativen, etwa der „Neuen Seidenstraße“, als Alternative zu westlichen Partnern wie etwa den USA oder der Europäischen Union.

Putin will – wie auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong – am Mittwoch an der großen chinesischen Militärparade zum 80. Jahrestag über Japan im Zweiten Weltkrieg teilnehmen. (mit dpa)