Nach Drohnen-Vorfall in Polen steigt die Sorge um Verteidigung der Nato-Ostflanke

Nach dem Eindringen mutmaßlich russischer Drohnen in den polnischen Luftraum stellen Verteidigungsexperten die Frage, wie gut die Nato-Ostflanke wirklich abgesichert ist. Christian Mölling vom European Policy Centre etwa hält die Abwehrbereitschaft an der östlichen Grenze des Bündnisses zwar „grundsätzlich“ für gegeben, betont allerdings zugleich: „Wir sind in Europa nicht schnell genug, die Drohnenabwehr hochzuziehen, die wir bräuchten. Es fehlt an Masse. Und die Bundeswehr ist auf Drohnenabwehr ohnehin unzulänglich vorbereitet.“ Der scheidende Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, hat hier für Deutschland die „größte Schwäche“ identifiziert.

Während der Oberbefehlshaber der Nato in Europa, der sogenannte Saceur, im Brüsseler Hauptquartier aktuell ein konkretes Lagebild erstellt, um den Hergang zu verfolgen und Polen wegen des Vorfalls eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates beantragte, fordert Verteidigungsexperte Mölling, dass die Nato „ab sofort ungefragt jede Drohne abschießt, die in ihren Luftraum eindringt“. Es gehe nicht, dass man Putin weiter in diesem Graubereich – nicht Krieg aber auch nicht mehr Frieden – agieren lasse. „Es muss klar sein, dass die roten Linien keinesfalls weiter verletzt werden dürfen.“ Zumal Mölling damit rechnet, dass Putin die Nato schnell, erneut und stärker testen wird: „Ich halte es für möglich, dass er in den nächsten Tagen schon mehr Drohnen senden wird.“

Söder: „Alles tun, um so stark wie möglich zu werden“

Thomas Röwekamp (CDU), der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, gibt sich perspektivisch grundsätzlich zwar zuversichtlich. „Die Nato hat gezeigt, dass wir solche Gefahren abwehren können: Flugzeuge sind aufgestiegen, die Drohnen wurden abgefangen“. Deutschland habe die Kapazitäten, zum Beispiel mit Patriot- oder Iris-T-Systemen, aber „sie sind nicht ausreichend.“ Auch er fordert: „Da müssen wir mehr anschaffen, wir müssen investieren und nachrüsten. Vor allem bei der Drohnenabwehr gibt es da bei der Bundeswehr noch Lücken.“

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist überzeugt davon, dass der Zwischenfall in Polen kein Zufall gewesen ist, sondern ein Test für die Nato. Der CSU-Chef mahnt deshalb beim Besuch des Rüstungskonzerns Renk in Augsburg mehr Tempo bei der Aufrüstung an. Er will, dass Deutschland in der Verteidigungspolitik eine Führungsrolle in Europa übernimmt – erst recht, weil man sich auf den Rückhalt aus den USA nicht mehr bedingungslos verlassen könne. „Deshalb müssen wir alles investieren und tun, damit wir so stark wie möglich sind, um die Abhängigkeit zumindest zu reduzieren.“

Die bayerische Rüstungsindustrie soll dabei eine maßgebliche Rolle spielen. Renk hat deshalb seine Produktion von Panzer-Getrieben umgestellt, um schneller und effizienter größere Stückzahlen herstellen zu können, wie Konzernchef Alexander Sagel ankündigte: „Deutschland übernimmt Verantwortung für seine eigene Sicherheit und für die Sicherheit seiner Partner. Und ich kann Ihnen versprechen: Wir werden liefern.“

Agnes-Strack-Zimmermann: „Druck muss so groß werden, dass Putin die Puste ausgeht“

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte ebenfalls eine robuste Reaktion auf die russische Provokation: „Unsere Antwort muss klar sein: konsequenter Schutz der Nato-Außengrenzen, der Aufbau eines elektronischen Drohnenwalls, weitere Sanktionspakete, die Länder zur Rechenschaft ziehen, die nach wie vor Öl und Gas aus Russland kaufen und damit Putins Kriegskasse füllen, sowie die vollständige Nutzung der in Europa angelegten russischen Gelder, um die Ukraine wieder aufzubauen. Der wirtschaftliche Druck muss so groß werden, dass Putin die Puste ausgeht.“ Für die FDP-Politikerin ist dessen Ziel klar: Die Länder, die eine Grenze mit Russland haben, sollen das Vertrauen in das Verteidigungsbündnis verlieren. Auch um dem entgegenzuwirken, will Deutschland sein Engagement an der Nato-Ostgrenze verstärken. Die Bundesregierung werde die Überwachung des Luftraums durch Kampfjets, „verlängern und ausweiten“, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.