Was Papst Leo XIV. mit der Vatikan-Bank vorhat

Papst Leo XIV. hat einen zurückhaltenden Charakter. Das wirkt sich seit seiner Wahl im Mai auch auf seine Amtsführung aus. Beobachter beschreiben die Haltung des neuen Papstes als abwartend, auch wenn er etwa die kirchliche Lehre von der Ehe als Bund zwischen Mann und Frau bekräftigt, mittelfristige Änderungen in der Sexualmoral ausgeschlossen und Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Partner kritisiert hat. Auch unter den Kardinälen, die im Konklave Robert Francis Prevost wählten, herrscht noch Unklarheit, wer Leo XIV. genau ist und was er für die katholische Kirche will.

Nun hat Leo XIV. erstmals eine wichtige bürokratische Entscheidung getroffen. Man kann sie unter der Chiffre „zurück zur Normalität“ interpretieren. Der Papst hat in einem kurzen päpstlichen Dokument namens „Coniuncta cura“ verfügt, dass die Finanzinvestitionen des Vatikans nicht mehr nur von der Vatikanbank IOR betrieben werden können, sondern auch von „in anderen Staaten niedergelassenen Finanzintermediären“, wenn dies den zuständigen Stellen im Vatikan „effizienter oder zweckmäßiger“ erscheint.

Mehr Transparenz bei Finanzoperationen war das Ziel von Franziskus

Der Schritt bezieht sich auf die Wirtschafts- und Finanzreformen, die Papst Franziskus im Vatikan vorgenommen hat. 2022 verfügte er, dass nur die Vatikanbank IOR für Finanzoperationen zuständig ist. Die Verwaltung der alleine in Italien über 4000 Vatikan-Immobilien ist Sache der Vatikan-Güterverwaltung APSA. Sie kann nun darüber entscheiden, ob eine Investition vom IOR oder von externen Vermittlern getätigt werden soll.

In seinem Bemühen um mehr Transparenz bei Finanzoperationen des Vatikans hatte Franziskus vorwiegend auf seine Vertrauten bei der Vatikanbank IOR gesetzt, die bei ihrem Bemühen um mehr Transparenz nach eigenen Angaben auf starken Gegenwind stießen. „Der Widerstand gegen das Reformprogramm von Papst Franziskus war massiv, aber die Dinge beim IOR haben sich geändert, weil wir widerstandsfähiger waren als der Widerstand selbst“, sagte IOR-Präsident Jean-Baptiste de Franssu in einem Interview mit der Financial Times.

Bank-Skandal und Urteil gegen Kardinal

Hintergrund für die Stärkung des IOR war eine Immobilieninvestition des Vatikans 2014 in der Londoner Sloane Avenue, die zu finanziellen Verlusten von über 100 Millionen Euro, einem Skandal und einem Prozess führte, bei dem Kardinal Angelo Becciu 2023 wegen Betrugs und Unterschlagung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Erstmals wurde damals ein Kardinal von einem Vatikan-Gericht verurteilt. Derzeit läuft der Berufungsprozess. Insgesamt ist die Finanzlage des Vatikans bis heute angespannt. 2023 gab es ein Defizit von 83 Millionen Euro. Die Spenden aus vermögenden Ländern wie den USA und Deutschland stagnieren.

Die Vatikanbank (mit vollem Namen Istituto per le Opere religiose) hatte nicht immer ihren heutigen Ruf. Seit 1942 verwaltet sie das Vermögen von Diözesen, Stiftungen, Orden und anderen Einrichtungen und war berüchtigt für Geldwäsche und Misswirtschaft. Mit den Finanzreformen von Franziskus wurde das IOR zu einer transparenteren Institution und an internationale Standards angepasst. Im Jahr 2024 verwaltete die Vatikanbank ein Vermögen von 5,7 Milliarden Euro und erwirtschaftete einen Nettogewinn von 32,8 Millionen, rund 7 Prozent mehr als 2023.

Dass Papst Leo XIV. nun dem IOR die alleinige Kompetenz für Finanzinvestitionen des Vatikans wieder entzieht, bedeutet eine Normalisierung im Verhältnis der Finanzakteure im Vatikan. Der Reform-Ausnahmezustand unter Papst Franziskus könnte an ein Ende gekommen sein. Papst Leo wäre damit so etwas wie der „Normalisierer“.