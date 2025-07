Ulmer Abgeordnete Ronja Kemmer spricht über den Tod ihrer kleinen Tochter

Als nach der Bundestagswahl in Berlin über das mögliche Personal in der neuen Regierung spekuliert wurde, fiel immer wieder der Name Ronja Kemmer. Die 36-Jährige gilt als Personalreserve der baden-württembergischen CDU. Einst war sie die jüngste Abgeordnete im Bundestag, inzwischen gehört sie schon beinahe zu den Routiniers in der Unions-Fraktion. Dass ein Posten im Kabinett von Friedrich Merz letztlich nicht infrage kam und sie sich auch aus den Koalitionsverhandlungen verabschiedete, hängt mit einem fürchterlichen Schicksalsschlag zusammen, über den die Politikerin nun erstmals spricht. Am 15. März starb völlig überraschend ihre vierjährige Tochter Pauline und ihre Welt stand von einem Moment auf den anderen still.

Kemmer zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, wollte für die Familie da sein, gemeinsam mit ihrem Mann und der zweiten Tochter versuchen, den Verlust irgendwie zu verarbeiten. Eine harte, Kraft raubende Zeit, in der die Abgeordnete, die den Wahlkreis Ulm vertritt, an ihre Grenzen kam, aber auch viel Zuspruch erhielt – über die Parteigrenzen hinweg. „Die vergangenen Wochen waren nach dem plötzlichen Tod unserer Tochter für unsere Familie und unser gesamtes Umfeld sehr schwer“, sagte sie nun der Südwestpresse und zeigte sich überwältigt von der Anteilnahme.

Mit dem Schwörmontag wagt Ronja Kemmer den Schritt zurück

An diesem Montag wagte Ronja Kemmer den Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Ulm feierte den Schwörmontag, einen Tag, an dem die Stadt einem Volksfest gleicht. Kein einfacher Neustart also für die junge Frau auf ihrer Suche nach einer neuen Normalität, die noch so fern scheint. „Das Leben ist seitdem für uns ein anderes, aber wir finden allmählich einen Weg zurück in den Alltag“, beschreibt sie selbst ihre Situation.

Viele Vertraute hat die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer seit März nicht mehr gesehen

Zu Hause im Wahlkreis, bei vertrauten Menschen, Parteifreunden, ihren Wählerinnen und Wählern, davon denen sie so viele seit März nicht mehr persönlich getroffen hat, wollte sie diesen Weg ein Stückchen weitergehen. Nach der Sommerpause soll dann auch der politische Betrieb in Berlin für Kemmer wieder losgehen. Auch in den dunkelsten Stunden war es keine echte Option für sie gewesen, das Mandat im Bundestag aufzugeben.

In ihrer Partei genießt die Politikerin, die 2014 zunächst als Nachrückerin ins Parlament eingezogen war und seitdem dreimal im früheren Wahlkreis von Annette Schavan das Direktmandat gewann, ohnehin großen Rückhalt. Die Bundestagsfraktion der Union machte sie im Mai in Abwesenheit zur stellvertretenden Vorsitzenden. Das Lieblingsthema der Wirtschaftswissenschaftlerin ist die Zukunft – sie kümmert sich um Forschung, Technologie, Raumfahrt, Digitales und Staatsmodernisierung.

Kemmer gehört zur selben Generation wie der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel, der im kommenden Jahr das Amt des Ministerpräsidenten von den Grünen zurückerobern könnte. Auf Nachfrage unserer Redaktion zeigte sich der 37-Jährige erleichtert darüber, dass Kemmer der Politik nicht den Rücken gekehrt hat.