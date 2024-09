Mann sorgt mit Dreh eines Videos für Polizeieinsatz

Mit dem Dreh eines Videos hat ein 22-jähriger Mann in Wiesbaden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er sei am Donnerstagabend mit einer Softair-Pistole durch die Straßen gelaufen, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Polizei am Morgen. Zudem habe der Mann einen sogenannten Kuhfuß, ein Werkzeug für das Herausziehen von Nägeln, bei sich getragen.Er habe sich von den durch Anwohnerinnen und Anwohnern alarmierten Einsatzkräften widerstandslos festnehmen lassen. Der Polizei gegenüber habe der 22-Jährige angegeben, ein Internetvideo drehen zu wollen. Weitere Details blieben zunächst unklar.