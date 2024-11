Auto stürzt Abhang hinunter – Fahrerin muss gerettet werden

Eine junge Frau ist in Straßberg (Zollernalbkreis) in ihrem Auto von der Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Das Auto sei auf dem Dach liegend an einem Baum hängengeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau und ein Hund, der sich im Kofferraum befand, mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Während der Einsatzarbeiten wurde das Auto gegen ein weiteres Abrutschen gesichert.

Die Frau war die schmale und winterglatte Straße bergabwärts gefahren, als sie von der Fahrbahn abkam. Ein genauer Unfallgrund stehe bisher nicht fest. Die Frau wurde ersten Erkenntnissen nach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt. Zum genauen Alter der Frau machte die Polizei keine Angaben.