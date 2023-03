Ermittlungen wegen Schweigegeldes: Kann Trump bald verhaftet werden?

Donald Trump erwartet offenbar eine baldige Verhaftung. Er hat seine Anhängerinnen und Anhänger zu Protesten aufgerufen. Doch um was geht es eigentlich?

Die Welt hat mit Donald Trump schon so einiges erlebt, am Wochenende folgte dann aber doch ein spektakuläres Novum: die Ankündigung der eigenen Verhaftung. Das hatte es rund um den ehemaligen US-Präsidenten auch noch nicht gegeben. Trump erklärte, dass er am Dienstag verhaftet werden soll und sorgte auf seiner Plattform Truth Social für eine Schimpftirade, die selbst für ihn außergewöhnlich ist. Inklusive Aufruf zum Protest. Doch wie kommt Trump auf seine Behauptung und was ist an dieser dran? Ein Überblick.

Was hat Trump behauptet?

"PROTEST, PROTEST, PROTEST!!!", schrieb Trump am Wochenende unter anderem auf Truth Social. In seiner Tirade sprach er von einem "korrupten" Staatsanwalt, "teuflischen" Kräften, welche das Land zerstören wollen, und von den sterbenden USA. "Protestiert! Holt euch unsere Nation zurück!", hetzte er seine Anhängerinnen und Anhänger auf: "Unsere Nation ist nun Dritte Welt und stirbt."

Kern von Trumps Ausbruch war die Behauptung, dass er am Dienstag verhaftet werden soll. Hintergrund sind dabei Ermittlungen gegen ihn, welche sich rund um den Vorwurf der Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels drehen.

Die Vorwürfe gegen Trump: Schweigegeld an Pornostar Stormy Daniels?

Mit Alvin Bragg ermittelt der Bezirksanwalt von Manhatten gegen Trump. Im Wahlkampf 2016 zahlte Trumps Anwalt Michael Cohen 130.000 US-Dollar an Stormy Daniels. Es handelte sich wohl um Schweigegeld. Das geht jedenfalls aus Cohens Aussagen hervor. Er behauptete, dass er im Auftrag von Trump gehandelt habe. Mit dem Geld sollte verhindert werden, dass Daniels über eine Affäre mit Trump auspackt. Der Pornostar soll diese mit dem Immobilienmogul gehabt haben, als dieser frisch mit Ehefrau Melania verheiratet war.

Bragg hat eine Grand Jury einberufen. Diese hat Zeugen angehört und Beweise gesichtet. "Auf Ersuchen des Büros der Staatsanwaltschaft von Manhattan haben Stormy Daniels und ich uns heute mit Staatsanwälten getroffen", hatte vor einigen Tagen Daniels' Anwalt Clark Brester getwittert: "Stormy hat auf Fragen geantwortet und sich bereit erklärt, sich als Zeugin oder bei Bedarf für weitere Untersuchungen zur Verfügung zu halten."

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus den USA gilt es nun als wahrscheinlich, dass ein Verfahren gegen Trump eröffnet wird.

Trump News: Wird Donald Trump am Dienstag verhaftet?

Laut Recherchen von New York Times ist das eher unwahrscheinlich. Eine Anklage müsste demnach noch logistisch vorbereitet werden. Die Geschworenen würden außerdem noch mehr Zeugen anhören wollen. Zudem müsste der Ex-Präsident wohl nicht in U-Haft. Bis zu einem möglichen Urteil würde er wohl auf freiem Fuß bleiben. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich bislang nicht zur Sachlage.

Wenn es zu einer Anklage kommt, müsste Trump aber wohl seine Fingerabdrücke im Justizgebäudekomplex im Süden Manhattans abgeben und dort auch ein Foto von sich aufnehmen lassen. Laut dem Bericht der New York Times bereiten sich FBI und Secret Service bereits auf eine derartige Situation vor. Der Komplex müsste dann wohl abgesichert werden, da von Protesten und Krawallen auszugehen wäre. Die Personalienfeststellung könnte alternativ auch an einen anderen Ort verlegt werden.

Präsidentschaftswahl 2024 in den USA: Was bedeuten die Vorwürfe für die Kandidatur von Trump?

Ein Prozess könnte Trumps Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen schaden. Gerade bei moderaten Wählerinnen und Wählern dürften die Vorwürfe nicht gut ankommen. Trump selbst ließ die Vorwürfe über seine Anwälte abstreiten. Er stellt das Strafverfahren als politisch motiviert dar und behauptet, dass es sich um eine von US-Präsident Joe Biden gesteuerte Kampagne handelt.