Ex-Wirecard-Manager Marsalek soll in Spionage verwickelt sein

Der flüchtige Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek wird er verdächtigt, Teil eines Spionagenetzwerks für Russland gewesen zu sein.

War der frühere Wirecard-Manager und Justizflüchte Jan Marsalek Teil eines Spionagenetzwerks für Russland? Das geht aus einer Mitteilung des britischen Staatsanwalt hervor und entsprechenden Gerichtsdokumenten hervor. Britische Ermittler verdächtigen ihn demnach, hinter einer russischen Spionageoperation zu stecken. Zuvor berichtete der Spiegel.

Jan Marsalek soll in russische Spionage-Operation verwickelt sein

Den britischen Ermittlungen zufolge soll Marsalek eine zentrale Rolle in einem Fall gespielt haben, der aktuell vor einem Gericht in London verhandelt wird. Marsalek soll als Vermittler zwischen Moskau und einer Gruppe von Bulgaren fungiert haben. Ihm wird vorgeworfen, von Russland aus einen Agentenring in Großbritannien finanziert und angeleitet zu haben.

Im Zeitraum vom August 2020 und Februar 2023 soll er sich verschworen haben, "um Informationen zu sammeln, die direkt oder indirekt nützlich für einen Feind sind und damit dem Interesse und der Sicherheit des Staates schaden" berichtet der Spiegel und zitiert das Dokument. Die Taten sollen auch außerhalb Englands und Wales stattgefunden haben.

Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek soll sich in Russland aufhalten

Marsalek tauchte unter, nachdem der Zahlungsabwickler und Dax-Konzern Wirecard im Juni 2020 zusammenbrach. Er war Betriebsvorstand und für das Asien-Geschäft zuständig. Damals flog auf, dass auf Treuhandkonten in Asien rund 1,9 Milliarden Euro fehlten. Marsalek wird nach wie vor international gesucht. Er gilt als führender Kopf und Hauptverdächtiger im Wirecard-Skandal. (mit dpa)

