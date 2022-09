Audi-Chef Duesmann wehrt sich gegen Gerüchte: Wollte nie VW-Vorstandsvorsitzender werden

Der Ex-BMW-Vorstand weist Berichte über ein Interesse am Wolfsburger Konzernchefposten zurück und verweist auf sein gutes Verhältnis zum Ingolstädter Konzern-Betriebsrat.

Audi-Chef Markus Duesmann wehrt sich gegen Spekulationen, wonach er beim Wechsel an VW-Konzernspitze selbst Interesse an der Nachfolge des Ex-Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess gehegt habe. „Das ist Quatsch“, sagte Duesmann der Augsburger Allgemeinen (Samstagausgabe) und wies entsprechende Medienberichte zurück. „Ich habe das von vorneherein abgelehnt“, betonte der 53-Jährige. „Ich bin als Audi-Chef vollkommen glücklich.“

Markus Duesmann: „Audi ist für mich ein Traum-Job"

Duesmann verwies dabei auch auf die Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung. „Ich bin wirklich extrem glücklich mit der positiven Entwicklung unserer Marken-Gruppe und dem guten Verhältnis zum Audi-Betriebsrat“, sagte Duesmann. „Der Betriebsratsvorsitzende Peter Mosch und ich haben ja das gleiche Interesse: Wir wollen Audi stark machen und Beschäftigung sichern“, erklärte er.

„Audi ist für mich ein Traum-Job. Deswegen bin ich zu Audi gekommen“, sagte der frühere BMW-Vorstand. „Ich begrüße die Entscheidung für Oliver Blume“, betonte Duesmann über die Berufung des Porsche-Chefs zum VW- Vorstandsvorsitzenden: „Er gibt den Marken des Konzerns noch mehr Freiheit. Das stärkt die Premium-Gruppe im VW-Konzern, für die ich verantwortlich bin, also Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati.“ Aus Sicht des Audi-Chefs hatte Blume einen Traum-Start: „Das geht alles genau in die richtige Richtung. Wir verstehen uns sehr gut. Als Ingenieure sind wir uns in vielen Dingen sehr ähnlich. Wir beide lieben Autos.“ (dpa)

