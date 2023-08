Darum schrumpft Deutschlands Mittelschicht

Die Einkommen sind immer ungleicher verteilt. Das zeigt eine Studie des Ifo-Instituts. Vor allem hohen Immobilienpreise sorgen dafür, dass Vermögensaufbau stockt.

Sie gilt nicht nur als das wirtschaftliche, sondern auch als das gesellschaftliche Fundament des Landes: die Mittelschicht. Anders als in Ländern wie den USA, wo extremer Reichtum und extreme Armut öffentlich sichtbar sind und große Klassenunterschiede zu Problemen führen, gehört in Deutschland ein großer Teil der Bevölkerung zur Mittelschicht. Fast jeder will ein Teil von ihr sein: die Reichen unterschätzen ihren Reichtum und zählen sich zur Mitte. Die Armen streben nach ihr. Doch die Mittelschicht gerät unter Druck. Steigende Preise, eine hohe Abgabenlast, Zukunftssorgen belasten die Menschen.

Gehörten im Jahr 2007 noch 65 Prozent der Bevölkerung der Mittelschicht an, waren es im Jahr 2019 nur noch 63 Prozent. Allerdings ist der Grund dafür nicht ausschließlich im sozialen Abstieg zu finden – sondern auch im sozialen Aufstieg. Das zeigt eine Studie des ifo Instituts im Auftrag der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. "Obwohl der Rückgang seit 2007 relativ moderat erscheint, ist er im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern beachtlich", sagt ifo-Forscher und Studien-Autor Florian Dorn. "Während Deutschlands Mittelschicht aufgrund ihrer Größe im Jahr 2007 noch auf Rang 9 und somit im oberen Drittel lag, ist sie im Jahr 2019 nur noch auf Platz 14 und somit im Mittelfeld."

Mittelschicht schrumpfte in stabilen wirtschaftlichen Zeiten

Das Ifo-Institut ist nicht das einzige, das auf die Entwicklung hinweist. Schon 2021 legte die Bertelsmann-Stiftung Zahlen vor, die eine schrumpfende Mittelschicht belegten. Im Jahr 1995 zählten noch 70 Prozent der Bevölkerung zur mittleren Einkommensgruppe, 2018 waren es nur noch 64 Prozent. Und das, obwohl in den vergangenen Jahren die Arbeitslosigkeit massiv zurückgedrängt wurde und die Wirtschaft gewachsen war. Vor allem jüngere Menschen seien gefährdet, den Anschluss an die Mittelschicht zu verlieren.

Die Forscher am Ifo-Institut führen die Probleme unter anderem auf die hohen Abzüge zurück. Im europäischen Vergleich trage die Mittelschicht in Deutschland mit die höchste Steuer- und Abgabenlast. "Mit einer Grenzbelastung von rund 50 Prozent des Bruttoeinkommens im deutschen Steuer- und Transfersystem bleibt Menschen mit mittlerem Einkommen vom nächsten hinzuverdienten Euro effektiv nur die Hälfte übrig. Mehrarbeit und mehr Leistung zahlen sich daher in der Mittelschicht netto nur sehr begrenzt aus", sagt Andreas Peichl, Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Menschen mit mittleren Einkommen befänden sich am Rande ihrer Belastungsfähigkeit. Gleichzeitig zahle sich Mehrarbeit für Menschen mit niedrigem Einkommen im deutschen Steuer- und Transfersystem kaum aus.

Mehr Menschen glauben, dass sie zur Mittelschicht gehören

Wie sehr sich Eigenwahrnehmung und Statistik unterscheiden, zeigt folgende Zahl: Über 80 Prozent der Deutschen ordnen sich selbst der Mittelschicht zu. Tatsächlich gehörten laut Ifo-Institut aber im Jahr 2019 etwa 26,1 Millionen Haushalte in Deutschland statistisch der Mittelschicht an. Das entspricht mit 63 Prozent weniger als zwei Drittel aller Haushalte. Zur Mittelschicht, wer zwischen 75 und 200 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

Bei Alleinstehenden entspricht das im Jahr 2019 einem verfügbaren Nettoeinkommen (inklusive staatlicher Transfers) zwischen 17.475 und 46.600 Euro. Bei Paaren ohne Kinder beträgt die Spanne zwischen 26.212 und 69.900 Euro. Paare mit zwei Kindern gehören statistisch der Mittelschicht an, wenn sie über ein Einkommen zwischen 36.698 und 97.860 Euro verfügen. Im Jahr 2019 gehörten 8 Prozent der Haushalte statistisch zur Schicht mit hohen Einkommen, 29 Prozent zu den niedrigen Einkommen. Zwar würden die hohen Einkommen die höchsten Durchschnittssteuersätze und somit die meisten Steuern zahlen, die effektive Belastung sei aber bei den mittleren Einkommen im Durchschnitt sogar höher als bei hohen Einkommen.

Auffällig ist auch, dass es der Mittelschicht immer schwerer fällt, Vermögen zu bilden – vor allem Immobilienvermögen ist keineswegs mehr selbstverständlich. "Die positive Einkommensentwicklung der Mitte erhöhte in den 2010er-Jahren vor den Krisen ab 2020 zwar die Möglichkeiten zu mehr Konsum, aber sie konnte nicht mit den Immobilien- und Baupreisen Schritt halten. Der Vermögensaufbau durch Erwerb der eigenen vier Wände rückte damit in der Mittelschicht für viele Haushalte in weitere Ferne", schreiben die Studien-Autoren. Nur 44 Prozent der deutschen Haushalte leben in ihrem Eigenheim. Damit ist Deutschland das Schlusslicht im europäischen Vergleich.