Familienunternehmer fordern: Mehr über Wirtschaft reden als über Migration

Gut zwei Wochen vor der Neuwahl beklagen die Familienunternehmen, dass die Parteien zu stark um die Zuwanderungspolitik kreisen. „Wer nur übers Einwandern spricht, sieht den Wirtschaftsabschwung nicht“, sagte der Chef der Stiftung Familienunternehmen, Rainer Kirchdörfer, unserer Redaktion. Er warnte: „Der Aderlass ist dramatisch. Wir sind Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum.“

Migration sei ohne Frage ein wichtiges Thema, meinte Kirchdörfer, aber der Wahlkampf verenge sich zu stark darauf. Er verweist auf Studien seines Verbandes, wonach drei Viertel der großen Familienunternehmen in den nächsten Jahren weniger in Deutschland investieren wollen. „Das sind alarmierende Zahlen“, mahnte der 67-Jährige. Die Bundesregierung rechnet nach zwei Jahren Abschwung für 2025 nur mit einem Mini-Wachstum von 0,3 Prozent. Die Arbeitslosigkeit hat zuletzt merklich zugenommen.

Nach der Gewalt von Aschaffenburg und Magdeburg Migration im Mittelpunkt

Stand zu Beginn des Wahlkampfs die schrumpfende Wirtschaft im Mittelpunkt der Debatte, hat sich das Bild durch den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt und den Messerangriff von Aschaffenburg gedreht. Der Streit um die Asylpolitik bestimmt die Schlagzeilen. FDP-Chef Christian Lindner will das ändern und mit dem Parteitag der Liberalen am Sonntag das Thema Wirtschaft zurück auf die Agenda bringen. „Wir haben eine veritable, sich zuspitzende Wirtschaftskrise und wir verwenden auf dieses Thema zehn Minuten“, kritisierte Lindner am später Donnerstagabend in einer Runde mit den Spitzenkandidaten mehrerer Parteien im ZDF.

Sein natürlicher Verbündeter für eine Wirtschaftswende wäre CDU-Chef Friedrich Merz, der aber durch das gemeinsame Abstimmen mit der AfD im Bundestag für einen Eklat sorgte. Der Kanzlerkandidat der Union gab in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sogar die Parole aus: “Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP“.

Lindner konterte wiederum auf der Online-Plattform X, dass Merz nach der Wahl auf eine schwarz-grüne Koalition schiele, die aber die Wirtschaftswende nicht angehen werde. „Die gute Nachricht ist: Wenn die FDP im Bundestag ist, gibt es keine schwarz-grüne Mehrheit.“ Dann gebe es eine überzeugte Stimme im Bundestag für Marktwirtschaft, das Leistungsprinzip und den Respekt vor dem Eigentum. Seit dem Platzen der Ampel-Koalition und den Berichten über die hinter den Kulissen vorangetriebene Demontage des Bündnisses mit SPD und Grünen sind die Freien Demokraten in der Wählergunst abgesackt. Um wieder in den Bundestag einzuziehen, müssen mindestens fünf Prozent der Wähler ihr Kreuz bei ihnen machen. Wird dieser Wert verfehlt, würde die FDP wie 2013 aus dem Bundestag ausscheiden.