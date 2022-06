Teuer, teurer, Türkei: Wenn das Geld nicht mal mehr für den Käse-Toast reicht

Plus In der Türkei liegt die Inflationsrate bei mehr als 70 Prozent. Das trifft die Menschen hart. Warum sie dennoch nicht gegen die Regierung Erdogan aufbegehren.

„Schwester, kannst du das Mikrofon ausmachen?“, bittet ein Teppichverkäufer in der Altstadt von Istanbul, bevor er sich zur Wirtschaftslage äußern mag. Wer solle ihm kleinen Mann denn helfen, wenn er eingesperrt werde, fügt er entschuldigend hinzu – wo doch selbst die prominenten Intellektuellen nicht mehr freigelassen würden.