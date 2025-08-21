Bundeskanzler Merz muss mehr Schröder wagen

Über Wohl und Wehe eines Kanzlers entscheiden nicht dessen Sympathiewerte und die außenpolitische Großwetterlage. Gemessen wird er (oder sie) vor allem an der wirtschaftlichen Lage des Landes. Floriert die Wirtschaft? Sind die Arbeitsplätze sicher, die Steuern nicht zu hoch und die Renten halbwegs auskömmlich? Anders als Gerhard Schröder, der den beginnenden Aufschwung im Sommer 1998 bereits vor seiner Wahl frech als Ausdruck der Hoffnung auf einen Regierungswechsel für sich reklamierte, kann Friedrich Merz einen solchen Effekt nicht für sich in Anspruch nehmen. In den etwas mehr als drei Monaten, die er jetzt regiert, ist die deutsche Wirtschaft nicht vom Fleck gekommen.

Unter anderen Umständen würde man ihm dies kaum zum Vorwurf machen – in drei Monaten bewegt auch die tüchtigste Koalition noch nicht viel. Allerdings war es Merz selbst, der den Menschen im Wahlkampf Hoffnungen auf eine rasche Wirtschaftswende gemacht hat. „Wir haben das Potenzial“, betonte er da. „Aber wir müssen es wieder heben.“ Das Deutschland im Sommer 2025 aber, das er regiert, ist nicht das Deutschland, das Merz gerne beschreibt. Es ist kein Land im Aufbruch, sondern eines in der Rezession. Die Industrieproduktion etwa ist im Juni auf den niedrigsten Stand seit dem Corona-Mai 2020 geschrumpft.

Klingbeil will die Steuern erhöhen

Zwar hat die Koalition inzwischen ein Investitionsprogramm mit besseren Abschreibungsmöglichkeiten und einer höheren Forschungsförderung beschlossen und weitere Reformen in Arbeit - an den zentralen Problemen des Standorts Deutschland aber ändert sie damit noch nichts. Die Energiepreise sind für Wirtschaft wie für Verbraucher ruinös hoch, die Steuern ebenfalls, und die Defizite in den Sozialkassen so groß, dass die Beiträge zu Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung weiter steigen werden. Dazu hat Finanzminister Lars Klingbeil nun noch eine Debatte über Steuererhöhungen angezettelt - auch das pures Gift für die Wirtschaft.

Icon vergrößern Gerhard Schröder hat sich mit der Agenda 2010 in der eigenen Partei nicht nur Freunde gemacht. Für das Land war sie dafür umso wichtiger. Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gerhard Schröder hat sich mit der Agenda 2010 in der eigenen Partei nicht nur Freunde gemacht. Für das Land war sie dafür umso wichtiger.

Dabei bräuchten gerade Klingbeil und die SPD jetzt einen Schröder-Moment. Einen wie im März 2003, als der damalige Kanzler mit seiner Agenda-Rede das Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen begann. Mehr Eigenverantwortung, weniger staatliche Fürsorge, mehr Mut zur Veränderung: Ein Sozialstaat, wie die SPD ihn sich wünscht, kann nur so stark sein wie die Wirtschaft, die hinter ihm steht. Und die schwächelt schon das dritte Jahr hintereinander.

Ende August geht die Koalition in Klausur

Damit Unternehmen wieder investieren, damit sie Arbeitsplätze sichern und schaffen, brauchen sie ein Klima des Verständnisses und der Verlässlichkeit - und das hat die Wirtschaft nicht, wenn die Koalition die Körperschaftssteuer erst im Jahr 2028 senkt, wenn die Infrastrukturmilliarden erst nach einem langem bürokratischen Vorlauf fließen, wenn Beschäftigte weiterhin nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen können oder das Bürgergeld so großzügig bemessen ist, dass es sich damit ähnlich gut lebt wie mit einfacher Arbeit. Beherzte Sozialreformen im Schröder-Stil aber sind mit der SPD von heute nicht zu machen. Sie hat sich vor allem aufs Umverteilen verlegt.

Die Koalitionsklausur Ende des Monats in Würzburg wäre eine gute Gelegenheit, das zu korrigieren, und eine Konzentration des Bürgergeldes auf seinen Wesenskern, die Existenzsicherung, ein starkes Signal des Reformwillens. Mit einer Politik der immer neuen Schulden, des Abwartens und des Schönredens wird die Wirtschaftswende jedenfalls nicht gelingen.