Klein, aber fein: Sozialforschung aus Schwaben

Den Vorwurf, sie betrieben Wissenschaft aus einem Elfenbeinturm heraus, kann man Martin Pfaff und seiner Frau Anita nicht machen. Das von ihnen gegründete Forschungsinstitut Inifes hat seinen Sitz in einem großen Wohnhaus in der Augsburger Peripherie, idyllisch am Waldrand gelegen und seit genau 50 Jahren eine feste Größe in der Sozialforschung. Unter anderem befragen die Mitarbeiter des Stadtberger Instituts im Auftrag des DGB für dessen Index „gute Arbeit“ regelmäßig Beschäftigte nach ihrer Arbeitsbelastung, nach Konflikten im Betrieb, ihren Einkommen und anderen Arbeitsbedingungen. Inifes, ausgeschrieben „Internationales Institut für empirische Sozialökonomie“, hat diesen Index mit entwickelt.

Beide haben in den USA geforscht und gelehrt

Martin Pfaff, lange Zeit Wirtschaftsprofessor an der Universität Augsburg und von 1990 bis 2002 Bundestagsabgeordneter der SPD, erinnert sich noch gut. Seine Frau und er waren Anfang der siebziger Jahre gerade aus den USA gekommen, wo sie geforscht und gelehrt hatten, als sie in Augsburg einen für die deutsche Akademia damals ungewöhnlichen Weg einschlugen: „Forschung nach Marktprinzipien“ nennt Pfaff das. Ihr Institut solle nicht integraler Teil einer Universität sein, sondern sich am Markt bewähren und als gemeinnützige GmbH im Wettbewerb um Forschungsprojekte behaupten. Pfaff, inzwischen 86 Jahre alt, und seine drei Jahre jüngere Frau haben das Tagesgeschäft zwar längst in jüngere Hände übergeben - an der Grundphilosophie des Instituts mit gegenwärtig zehn Beschäftigten aber hat sich nichts geändert: Es finanziert sich ausschließlich durch Forschungsaufträge von Ministerien, Behörden, Stiftungen oder Verbänden. „Wir sind komplett projektfinanziert“, sagt Mitgesellschafterin Daniela Schneider. Wo andere Institute auf ein festes Budget an öffentlichen Mitteln bauen können, die sie Jahr für Jahr erhalten, hätten sie „null Euro an Grundfinanzierung.“

Pfaff begründet das auch mit den Erfahrungen, die seine Frau und er als junge Wissenschaftler in den USA gemacht hätten. Er sei es dort gewohnt gewesen, „die Ärmel hochzukrempeln und mir etwas einfallen zu lassen, wenn sonst kein Geld kommt.“ War die Arbeit des Instituts früher sehr international ausgerichtet, unter anderem mit Projekten für die Industrieländer-Organisation OECD oder den Europarat, so arbeitet es heute vor allem für nationale Auftraggeber vom DGB über das Bundesarbeitsministerium bis zum Bundesverband Garten- Landschafts- und Sportplatzbau. Seit fast 20 Jahren, sagt Daniela Schneider, untersuche Inifes inzwischen den Wandel in der Arbeitswelt, es entwirft Bildungspläne für Beschäftigte im Gartenbau oder geht in Person des Soziologen und Mitgesellschafters Constantin Wiegel der Frage nach, welche körperlichen und psychischen Erkrankungen die Einsamkeit in der Pandemie in Bayern zur Folge hatte.

Familie und Beruf - schon damals ein wichtiges Thema

Viele Freunde aus den USA hätten damals den Kopf über sein riskantes Institutsprojekt geschüttelt, schreibt Pfaff in seinen Memoiren „Grenzgänger.“ Und Ehefrau Anita, ebenfalls eine emeritierte Wirtschaftsprofessorin, räumt ein: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Institut so lange durchhält.“ Pfaff selbst jedoch entgegnete den Zweiflern damals gerne, dass diese Art der Organisation eines Instituts fernab von seinem Lehrstuhl letztlich auch der Familie Pfaff mit ihren drei Kindern nutze, weil deren Wohnung im gleichen Gebäude untergebracht ist wie das Institut: „Das Arbeiten und Leben mit Kindern wird dadurch erleichtert.“ Im Elfenbeinturm ginge das nicht.