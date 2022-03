Wissenschaft

17:00 Uhr

Weltraumteleskop Hubble bricht neue Rekorde

Plus Teleskop Hubble ist über 30 Jahre alt, war oftmals kurz vor der Rente. Nun hat das Auge im All unglaubliches entdeckt: einen Milliarden Lichtjahre entfernten Stern.

Von Stefanie Wirsching

Das Weltraumteleskop Hubble, das optisch ein wenig an einen dämlichen Partyknaller erinnert, liefert seit fast 32 Jahren Bilder aus unendlichen Weiten: planetarische Nebel, riesige Galaxienhaufen, schwarze Löcher... Mehrfach sollte Hubble schon in Rente gehen, alte Hardware, zuletzt war es sogar für einige Zeit blind. Ohnehin reden gerade alle von James Webb, dem neuen Knaller am Teleskopenhimmel mit Riesenspiegel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

