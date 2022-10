Im Münchner Norden wird an Bayerns Energiezukunft geforscht

Seit Jahrzehnten geht es im Norden Münchens darum, das Feuer der Sonne auf die Erde zu holen. Der Reaktor in Garching dient auch als Vorbild für die größte Fusionsanlage der Welt.

Wenn Professor Ulrich Stroth von der Kernfusionsforschungsanlage auf dem weitläufigen Gelände des Max-Planck-Institutes für Plasmaphysik in Garching spricht, dann sagt er meistens nur „Das Experiment“. Ein Begriff, der für den Laien zunächst etwas verwirrend wirkt. Denn unter einem Experiment stellt man sich ja gern etwas eher Kurzfristiges vor, mit einer Versuchsanordnung oder halt ein paar überschaubaren Versuchsreihen. Und dann ist das Experiment beendet.

„Das Experiment“ in Garching hingegen hat riesige Dimensionen. Zum einen zeitlich. Denn die Versuchsanlage, so wie sie jetzt dasteht, wurde bereits 1991 in Betrieb genommen. Und zum anderen auch räumlich. Der Fusionsreaktor, der den sperrigen Namen ASDEX Upgrade trägt, ist ein rund 20 Meter hohes, tonnenschweres Gebilde mit tausenden Kilometern an Kabeln, Geräten, Messanzeigen. Selbst Professor Stroth, der die technische Seite des Experiments verantwortet, weiß nicht, welche Funktion jedes einzelne Gerät, jeder einzelne Anbau innehat. Und das, obwohl der 65-Jährige sich seit seinen Tagen als junger Wissenschaftler einem Ziel verschrieben hat: auf der Erde das Fusionsfeuer in Gang zu bringen. Jenes Feuer, das die unglaubliche Energie erzeugt, die Sterne zum Leuchten bringt und die die Menschheit als Energiequelle nutzen will. Wird dies eines Tages auch in Bayern gelingen?

In der Zukunft könnte so die Energie für 13 Millionen Bayerinnen und Bayern entstehen

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich zur Corona-Krise eine verheerende Energiekrise gesellt. Viel Hoffnung liegt nun darin, mithilfe von Sonnen- oder Windkraft Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Wasserstoff nämlich lässt sich speichern und später durch das Zusammenbringen mit Sauerstoff wieder zu Wasser zu verwandeln – wobei viel Energie frei wird. Das, so die Hoffnung, könnte der Königsweg in eine grüne Energiezukunft werden. Eine Zukunft, die unabhängig ist vom russischen Gas ebenso wie von arabischem Öl. Doch bis die Infrastruktur wirklich so ausgebaut ist, dass 13 Millionen Menschen in Bayern auf diese Weise ausreichend versorgt werden, vergehen sicherlich noch viele Jahre.

Die Kernfusion könnte ein weiterer Ausweg aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sein. Das ist jedenfalls der Wunsch. Ulrich Stroth klettert eine steile Treppe hinauf, um in der großen Halle auf das „Dach“ des Garchinger Kernfusionsreaktors zu gelangen. Von hier aus hat man einen guten Überblick. Alles wirkt blitzsauber. „Es darf auch nichts herumliegen, beispielsweise Werkzeug“, betont Stroth. Denn wenn der Reaktor hochgefahren wird, werden extrem starke Magnetfelder erzeugt. „Dann könnten Werkzeuge aus Metall hier durch die Gegend fliegen. Das kann gefährlich werden.“ Derzeit besteht allerdings keine Gefahr. In der Anlage finden derzeit Umbauarbeiten statt, sie ist derzeit also außer Betrieb. Aber: Gab es überhaupt schon einmal eine Kernfusion in Garching?

Kernfusionen gab es in Garching schon oft – das ist nicht das Problem

Bei dieser Frage muss Professor Stroth lächeln. „Natürlich, schon oft.“ In der Anlage wurden seit ihrer Inbetriebnahme 1991 bis heute rund 40.000 Experimente durchgeführt. Und so manches Mal wurde dabei auch Deuterium (das ist ein sogenannter schwerer Wasserstoff, der anders als normaler Wasserstoff zusätzlich ein Neutron enthält) in Helium verwandelt. Zumindest innerhalb kurzer Zeiträume, weniger Sekunden. Und dabei wurde auch Energie frei.

Kernfusionen gab es allerdings auch schon vor 1991, vor der Inbetriebnahme von ASDEX Upgrade, in der Vorgängerversuchsanlage. Als das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 1960 von dem legendären Physiker Werner Heisenberg gegründet wurde, dachte man noch, das mit der Kernfusion werde man in zehn Jahren hinbekommen. Schließlich hatten die Amerikaner nur wenige Jahre zuvor, 1952, ihre erste Wasserstoffbombe gezündet. Und so glaubten Wissenschaftler, dass sie schon bald eine Kernfusion in geordneter Form zustande bringen könnten. Doch weit gefehlt, erklärt Stroth. „Das Problem mit der Kernfusion ist weniger, dass man eine Fusionsreaktion auslöst. Das ist an sich gar nicht so besonders. Das Problem ist, dass man viele solcher Reaktionen am Laufen hält.“ Bislang ist es so, dass man viel mehr Energie in eine Kernfusion hineinstecken muss, als dabei herauskommt. „Und über dieses Stadium sind wir bislang nicht herausgekommen.“ Aber ein Kraftwerk, das mehr Energie verbraucht, als es erzeugt, ist natürlich Unfug. Wie viel Geld bislang in die Erforschung der Kernfusion gesteckt wurde, lässt sich kaum beziffern. Klar ist nur: Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mit seinen beiden Standorten in Garching und Greifswald hat ein jährliches Budget von 135 Millionen Euro.

Innerhalb dieses unscheinbaren Gebäudes befindet sich die Kernversuchsanlage ASDEX Upgrade. Foto: Markus Bär

Ziel von Wissenschaftlern aus aller Welt ist es, ein Fusionsfeuer zu entfachen, das irgendwann von allein lodert. Das sich durch einen Kreislaufprozess selbst in Gang hält. „Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg“, sinniert Stroth, während er einige Parameter an einem Messgerät abliest. Um das zu verstehen, muss man in das englische 450-Einwohner-Dorf Culham schauen. Dort befindet sich in der Grafschaft Oxfordshire der sogenannte Joint European Torus (JET), ein europäischer Fusionsreaktor, der 1983 in Betrieb ging. Am 9. November 1991 vermeldeten die Medien seinerzeit eine Sensation. Erstmals konnte am JET eine nennenswerte Energiemenge aus Kernfusion freigesetzt werden. JET lieferte zwei Sekunden lang eine Leistung von 1,8 Megawatt. Zum Vergleich: Der zuletzt abgeschaltete Block C des ehemals leistungsstärksten Atomkraftwerks in Deutschland, das Kernkraftwerk Gundremmingen, hatte eine Leistung von 1344 Megawatt. Die Wissenschaftler am JET forschten weiter. 1997 wurde gar eine Fusionsleistung von 16 Megawatt erreicht – wobei allerdings 24 Megawatt an Energie hineingesteckt wurden. „Das ist natürlich keine gute Bilanz“, sagt Ulrich Stroth.

Doch mithilfe von Technik ausgerechnet aus Garching soll sich das bald erheblich ändern. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind die Forscher einen entscheidenden Schritt weiter gekommen. Etwa beim Punkt, dass die Wände eines Fusionsreaktors im Laufe der Zeit nicht zerstört werden. „In diesem Bereich haben wir hier in Garching Kernkompetenz erlangt“, berichtet Professor Stroth. Denn um einen Fusionsprozess zum Laufen zu bringen, braucht man Temperaturen von bis zu 100 Millionen Grad, die auch in der Garchinger Versuchsanlage erreicht werden. Beispielsweise dadurch, dass schwerer Wasserstoff mit hoher Energie in ein Plasma geschossen wird. Plasma ist ein Teilchengemisch unter anderem aus elektrisch geladenen Teilchen. Es kann darum auch in einem starken Magnetfeld gefangen gehalten werden. Jenes starke Magnetfeld, das die bereits erwähnten nicht aufgeräumten Hämmer und Schraubenzieher durch die Gegend schleudern würde. Es sorgt dafür, dass das Plasma nicht die Wände erreicht, weil es diese sonst zerstören würde. Während früher Wände in Fusionsanlagen mit Kohlenstoff ausgekleidet wurden, erkannte man in Garching, dass es besser ist, diese komplett mit Wolfram auszukleiden. Zwei weitere Erhitzungsverfahren basieren darauf, dass man Radiowellen oder Mikrowellen in extremem Maße auf das Plasma einwirken lässt.

Garching ist Vorbild für das internationale Riesenprojekt

Aber um ein Fusionsfeuer dauerhaft zu entzünden, ist das ringförmige Plasma in Garching – es ist im Reaktor 1,60 Meter hoch und hat einen Meter Durchmesser – zu klein. „Man braucht eine größere Anlage“, sagt Stroth. Dann kann man eine ausreichende Zahl an Fusionsprozessen auslösen, sodass mehr Energie herauskommt, als man hineinsteckt.

Professor Ulrich Stroth überprüft eine Messanlage, die sich oberhalb des Fusionsreaktors befindet. Foto: Markus Bär

„Und diese wird derzeit gebaut – im südfranzösischen Cadarache. Die technische Vorlage bildet unsere Anlage hier in Garching. Dort ist aber alles viel größer“, betont Professor Stroth. Nun ist es nicht so, dass Frankreich allein ein solches Projekt stemmen könnte. Nicht einmal die Amerikaner haben es bisher allein hinbekommen. Darum entsteht in Cadarache ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Wobei das Wort Iter lateinisch ist und auch Weg oder Reise bedeuten kann. Mehrere Partner haben sich für das Projekt zusammengetan – die Europäische Union (inklusive Großbritannien und der Schweiz), die USA, China, Südkorea, Japan, Russland und Indien. Baubeginn war schon 2007. Man hat sich auf den französischen Standort geeinigt unter der Bedingung, dass sich alle Partner das im Projektverlauf erworbene Wissen teilen – sodass sie danach in der Lage sein werden, selbst einen Fusionsreaktor bauen zu können, der mehr Energie liefert als er verbraucht. Derzeit geht man davon aus, dass die Bauarbeiten mindestens bis 2025 andauern.

Der Krieg in der Ukraine wird auch für die Forschung zum Problem

Und der Ukraine-Krieg könnte diesen Prozess erheblich verlangsamen. Ulrich Stroth verweist auf dicke metallische Röhren am Fusionsreaktor in Garching. „Die haben mit der Mikrowellentechnik zu tun, mit der wir das Plasma erhitzen.“ Und diese Technik wurde und wird vor allem in Russland entwickelt. „Ich mag gar nicht darüber nachdenken, was ist, wenn mal ein Teil hier kaputt geht und wir ein neues aus Russland brauchen. Im Moment wäre es sehr fraglich, ob wir es bekämen. Ähnlich sieht es mit der Anlage in Südfrankreich aus.“ Und so sieht der Wissenschaftler mit einer gewissen Skepsis in die Zukunft.

Ein paar Kilometer weiter südlich, auf der Theresienhöhe in München, ist man weniger skeptisch. Dort sitzt Marvel Fusion, ein erst 2019 gegründetes bayerisches Start-up-Unternehmen, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, bis in die 2030er Jahre Kernfusionskraftwerke zu bauen, die ebenfalls mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Die Kernfusion soll bei Marvel Fusion aber anders verlaufen: Geplant ist, mit enorm starken Lasern auf Kügelchen aus Bor und Wasserstoff zu feuern. Bei der dann folgenden Kernfusion entsteht Helium.

Kernfusion als Energiequelle ist noch ein langfristiges Projekt

Derzeit sammelt das Unternehmen noch Geld für dieses Projekt. Eine erste Demonstrationsanlage, für die als Standort auch einmal das oberbayerische Penzberg im Gespräch war, soll 350 bis 400 Millionen Euro kosten. 60 Millionen Euro hat das Unternehmen bereits eingesammelt. Inzwischen ist Marvel Fusion in puncto Forschung eine Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München eingegangen. Auf diese Weise könne man am Centre for Advanced Laser Publications (CALA) in Garching „entscheidende Parameter unserer Lasertechnologie validieren“, teilte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Das CALA-Lasersystem zählt bereits heute als einer der stärksten Laser weltweit. Die Kooperation erlaubt uns, gemeinsam mit der LMU dieses Lasersystem weiter aufzurüsten und Experimente daran durchzuführen. Der Freistaat investiert hierfür 2,5 Millionen Euro in das Lasersystem der LMU“, so Unternehmenssprecher Jannik Reigl. Marvel Fusion habe dadurch den Vorteil, an einer bestehenden Laseranlage „vor der eigenen Haustüre“ wichtige Aspekte seiner Fusionstechnologie zu testen – „wie die Intensität des Lasers und dessen Interaktion mit den von uns entwickelten Nanostrukturen, ohne eine eigene Laseranlage sofort bauen zu müssen“.

Professor Ulrich Stroth kennt das Vorhaben von Marvel Fusion, ist aber skeptisch: „Wenn Sie mich persönlich fragen: Vor 2050 schaffen wir das nicht wirklich mit der Kernfusion als Energiequelle, so wie wir sie bräuchten“, meint der 65-Jährige. Dann würde er natürlich womöglich diesen Zeitpunkt gar nicht miterleben. Ein ganzes Forscherleben im Dienst der Kernfusion – und dann das. „Das frustriert natürlich“, sagt er mit einem etwas gequälten Lächeln. „So ist das nun einmal. Trotzdem bleibt die Freude über jeden Fortschritt.“ Er hat mit seinem Arbeitgeber schon eine kleine Verlängerung ausgemacht. „Zwei Jahre werde ich hier noch aktiv sein“, sagt er.

Das Institut im Überblick: Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik wurde 1960 gegründet und hat insgesamt 1100 Mitarbeiter an seinen zwei Standorten Garching und Greifswald.

Das Institut betreibt zwei Kernfusionsversuchsanlangen. Am Standort Greifswald befindet sich die Anlage Wendelstein 7X vom Bautyp Stellarator. In Garching befindet sich die Anlage ASDEX Upgrade vom Bautyp Tokamak (die beiden Bautypen sind die wichtigsten Fusionsreaktortypen). Die Anlage in Garching aber ist das bauliche Vorbild des weltgrößten Fusionsprojektes ITER im französischen Caderache.