Es geht (dieses Mal wirklich) um die Wurscht

Wenn die Sache mit der Wurscht wurscht wär, dann bräucht’s das alles nicht. Aber weil’s eben um sie geht, die Wurscht also, müssen wohl die Fäuste fliegen, die fränkischen, freilich, und die thüringischen, und am Ende dieses deftigen Duells wird einer womöglich ein blaues Auge hin gebraten bekommen haben.

Die Gschicht hinterm Gefecht ums Grillgut ist die: Nürnberg und Erfurt sind sich uneins, wo es die erste Bratwurstbude Deutschlands gab. Forscher aus Thüringen wollen den ältesten Nachweis eines solchen Imbisses gefunden haben, in einer Urkunde aus dem Jahr 1269 seien eine Hütte und ein Bräter an der Erfurter Krämerbrücke erwähnt worden, erklären sie. Eine Nürnberger Gastronomin hält dagegen, ihre Stadt habe als einzige eine historische Bratwurstküche vorzuweisen, und zwar aus dem Jahr 1419.

Am 26. September wird um die Wurst geboxt

Die Wirtin schlug zur Klärung, freilich mit einem gewissen Augenzwinkern, einen Bratwurst-Boxkampf vor, Erfurt nahm an – und nun soll's am 26. September um die Wurscht gehen. Für Nürnberg tritt der Amateurboxer Hasan Arli – 92 Kilo – an, die Thüringer schicken Karl Löwentraut in den Ring. Der, schwärmen die Erfurter, mit Bratwurst groß geworden sei und ebendieser seine 120 Kilo verdanke.

Die Kontrahenten scheinen allerdings aus dem Blick verloren haben, dass es da noch das Regensburger Lokal „Wurstkuchl“ gibt, das sich bislang mit dem Titel „Älteste Bratwurststube der Welt“ schmückt. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1378 und bereits vor 25 Jahren gewann Regensburg den Streit gegen Nürnberg. Warum die Regensburger dann nicht in den Ring steigen? Vielleicht ist's denen einfach wurscht.