Ein Eigenheim schützt vor Altersarmut – doch immer weniger können sich‘s leisten

Eine eigene Immobilie als Schutz vor Altersarmut können sich auch in der Region immer weniger Menschen leisten. Nach einer Studie des auf Bau- und Wohnungsthemen spezialisierten Pestel-Instituts in Hannover ist die Wohneigentumsquote, also der Anteil der Haushalte, die nicht zur Miete, sondern in den eigenen vier Wänden wohnen, in Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern seit dem Jahr 2011 um etwa zwei Prozentpunkte zurückgegangen.

Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen, die im Alter auf die staatliche Fürsorge angewiesen sind. In Augsburg, zum Beispiel, sind das ausweislich der Studie inzwischen 6,5 Prozent. Auf den niedrigsten Wert in der Region kommt hier der Landkreis Unterallgäu mit 1,4 Prozent. Bundesweit liegt die Quote bei 3,9 Prozent.

Allerdings schneidet die Region im bundesweiten Wohnungsvergleich noch gut ab. Deutschland insgesamt steht hier mit einer Eigentumsquote von knapp 44 Prozent zwar auf dem vorletzten Platz vor der Schweiz. In der Region aber liegen nur Augsburg, Kempten, Kaufbeuren, Memmingen und Ingolstadt unter diesem Wert.

Die Landkreise Aichach-Friedberg, Dillingen, Günzburg, Donau-Ries, Unterallgäu und Neuburg-Schrobenhausen dagegen kommen auf Eigentumsquoten von mehr als 60 Prozent, alle anderen auf Werte um die 50 Prozent. Wie sehr eine eigene Immobilie Rentnerinnen und Rentner entlastet, zeigt eine Modellrechnung des Instituts: Einem Paar, das ein Berufsleben lang durchschnittlich verdient hat, bleiben in einer abbezahlten Immobilie danach im Alter rund 2200 Euro im Monat zur freien Verfügung. In einer Mietwohnung sind es dagegen nur 1450 Euro.

Die steigenden Mieten werden für viele Senioren zur Belastung

„Eine Eigentumsquote von 50 Prozent und mehr wie in Österreich, den Niederlanden und Schweden würde vor allem auch mehr soziale Stabilität bringen“, betonte der Leiter des Pestel-Instituts, Matthias Günther, bei der Vorstellung der Zahlen. Immerhin sei Wohneigentum ein wichtiger Garant für die Altersvorsorge. Die Mieten stellten für Seniorenhaushalte in Deutschland zunehmend eine finanzielle Belastung dar und drängten mehr und mehr ältere Menschen in die Altersarmut. Um ein weiteres Absinken der Eigentumsquote zu stoppen und den Abwärtstrend umzukehren, fordern die Wissenschaftler des Instituts eine staatliche „Offensive Wohneigentum“.

Ziel müsse es sein, pro Jahr 500.000 Haushalte in die Lage zu versetzen, sich zum ersten Mal Wohneigentum, das sie selbst nutzen, anzuschaffen. Dazu empfehlen die Experten die Abschaffung der Grunderwerbsteuer und eine „Starthilfe des Staates“ in Form eines Darlehens mit einem niedrigen, dauerhaft festgeschriebenen Zinsen von etwa zwei Prozent. Dies könne fehlendes Eigenkapital ersetzen. Aktuell jedoch, heißt es in der Studie, „fehlt eine wirksame Förderung.“

Nach verschiedenen Umfragen wollen zwischen 70 und 90 Prozent der jungen Menschen in Deutschland „möglichst bald“ in einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus leben - im Idealfall in einem frei stehenden Einfamilienhaus. Tatsächlich sind die Hauspreise nach Berechnungen des Instituts aber alleine zwischen 2020 und 2024 um rund ein Drittel gestiegen, also fast doppelt so stark wie die Verbraucherpreise insgesamt. Gleichzeitig ist die Zahl der Baugenehmigungen regelrecht eingebrochen. Von Januar bis Oktober vergangenen Jahres wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts bundesweit 175.800 Wohnungen genehmigt - fast ein Fünftel weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Angestrebt hatte die Ampelregierung 400.000 neue Wohnungen pro Jahr.