Wo die Koalition im Deutschlandtempo vorangeht

Plus In der Wirtschaftspolitik findet die Regierung keinen Nenner, in der Gesellschaftspolitik arbeitet sie den Koalitionsvertrag ab. Das Land wird so ein anderes.

Von Matthias Zimmermann

"Sie können es nicht!" Ein Oppositionsführer sollte nicht zu sehr differenzieren. Pflichtgemäß hat CDU-Chef Friedrich Merz schon vor Weihnachten zur Generalabrechnung mit Kanzler Olaf Scholz ausgeholt. Im Fokus damals: die Haushaltspolitik der Regierung nach der erzwungenen Vollbremsung durch das Verfassungsgericht. Doch schon davor hatte das Wort "Heizungsgesetz" über Monate für fiebrige Erregungszustände weit über das politische Treibhaus Berlin hinaus gesorgt. Und quasi als permanente Begleitmusik, allerdings mit deutlichem Crescendo in den vergangenen Monaten, begleitet die Regierung der Vorwurf, in der Wirtschaftspolitik auf keinen grünen Zweig zu kommen. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, dass die Koalition aus SPD, FDP und Grünen das Land noch voranbringt, ist aufgebraucht. Dass die ungleichen Partner zu neuer Einigkeit finden, damit rechnet keiner mehr.

Der Streit um die Abtreibung könnte die Gesellschaft spalten

Umso auffälliger ist daher, wo die Ampel noch Erfolge erzielt. Bei der Cannabis-Legalisierung etwa. Oder mit dem Selbstbestimmungsgesetz, das Menschen erleichtern soll, ihren Geschlechtseintrag und Vornamen zu ändern. Mit der Vorstellung eines Expertenberichts für eine Neufassung des Abtreibungsrechts liegt nun das nächste heiße Eisen in der Gesellschaftspolitik auf dem Tisch.

