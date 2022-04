Wortlautprotokolle

Streit in russischen Familien: "Du hast deine Nachrichten, wir haben unsere"

Was in der Ukraine passiert, löst in vielen russischen Familien Streit aus.

Plus Was in der Ukraine passiert, löst in vielen russischen Familien Wut und Enttäuschung aus. Frauen reden nicht mehr mit ihren Männern, Großväter verstoßen ihre Enkel.

Von Inna Hartwich

Die wenigsten Russinnen und Russen bekommen in diesen Tagen direkte und ungefilterte Informationen aus der Ukraine. Oft sind sie auf das angewiesen, was staatliche kontrollierte Medien transportieren. Was kann man glauben und was nicht? Darüber diskutieren viele Menschen in Russland erbittert, der Riss geht oft sogar durch Familien. Wir haben drei Betroffene ihre Geschichte erzählen lassen.

