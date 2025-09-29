Herr Krebs, der Sommer ist vorbei, wir sitzen an einem der vermutlich letzten warmen Tage im Augustiner-Keller in München. Wie erklären Sie einem Rheinländer oder einem Sachsen das besondere Wesen des bayerischen Biergartens?

WOLFGANG KREBS: Schauen Sie, hier kommen so viele Menschen aus so unterschiedlichen Welten zusammen und trinken miteinander – oder zumindest nebeneinanderher – eine Maß Bier oder zwei. Der Unternehmensberater mit dem Lastwagenfahrer, der Beamte mit dem Geistlichen. So ein Biergarten verbindet. Der ist quasi das Gegenmodell zu Social Media.

Also eine Art Entgiftung für die Seele?

KREBS: Detox sagt man heute, glaube ich. Das Schöne am Stammtisch ist doch Folgendes: Der Depp hat immer schon gewusst, dass er ein Depp ist. Und die anderen haben dann gesagt: Ein paar Deppen muss es halt auch geben an so einem Stammtisch. Nur: Auf Social Media merken die Deppen nicht mehr, dass sie Deppen sind. Im Gegenteil: Die denken sogar, sie seien die Mehrheit, nur weil sie die Lautesten sind.

Jetzt haben wir einen Ministerpräsidenten, für den Instagram so etwas wie das zweite Wohnzimmer ist. Folgen Sie ihm?

KREBS: Selbstverständlich. Und ich freue mich, dass dort jede Bratwurst noch einmal einen großen Auftritt bekommt, bevor sie verspeist wird. Wobei ich sagen muss: Ich mache mir echt Sorgen um die Wurstzufuhr von Markus Söder, wenn jetzt die Bierzelt- und Grillfest-Saison zu Ende geht. Wir müssen das im Auge behalten, nicht dass da eine schleichende Unterversorgung entsteht. Aber im Ernst: Ich finde es wichtig und richtig, dass er versucht, in Sozialen Netzwerken möglichst viele Menschen zu erreichen. Wir dürfen diese Welt nicht den Leuten überlassen, die dort nur Hass verbreiten und die Stimmung im Land vergiften wollen. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob Söder dabei auch die Themen im Blick hat, über die sich die Menschen tatsächlich Gedanken machen. Die meisten Leute leben doch nicht wirklich in ständiger Angst vor „Gender-Zwang“ oder „Tofu-Terror“.

Robert Habeck hat bei seinem ewigen Rivalen gar ein „fetischhaftes Wurstgefresse“ diagnostiziert ...

KREBS: Die Formulierung war schon sehr lustig. Andererseits: Dass ausgerechnet Robert Habeck zum Abschied so nachtreten musste, hat mich auch ein bisschen gestört. Schließlich stand er durchaus glaubhaft für einen anderen Politikstil. Ich habe dem gerne zugehört und mir seine achtminütigen Videos angeschaut, wenn er wieder irgendwas erklärt hat. Das klang immer plausibel. Und manchmal habe ich sogar Teile davon verstanden.

Söder hat umgekehrt gegen Habeck auch ordentlich ausgeteilt. Sie parodieren ihn oft, deshalb die Frage: Kann er auch einstecken, also über sich selbst lachen?

KREBS: Er hat schon Humor. Wobei ich sagen muss: Es wird immer schwieriger, ihn zu parodieren. Weil er – genau wie der Hubert Aiwanger übrigens – zum Teil ja schon fast eine Parodie auf sich selbst ist. Ein Beispiel: Nachdem er zu Ostern diese riesigen Schoko-Eier mit seinem eigenen Gesicht darauf verlost hat, habe ich zu Weihnachten den Karl-Heinz erfunden – eine Figur, die jeden Tag auf seinem Homeshopping-Kanal einen vermeintlich völlig absurden CSU-Fanartikel angepriesen hat. Zum Beispiel eine Christbaumkugel mit Söder-Gesicht. Ein paar Tage später gab es genau solche Kugeln dann aber tatsächlich beim Original-Söder. Ich sag’s Ihnen, da kommen Sie mit dem Parodieren gar nicht mehr hinterher.

„Da kommen Sie mit dem Parodieren gar nicht mehr hinterher": Wolfgang Krebs als Markus Söder. Foto: Mathias Wild

Vielen Menschen scheint der Humor abhanden gekommen zu sein. Die gesellschaftliche Stimmung wirkt oft vergiftet. Erleben Sie das auch so?

KREBS: Ich glaube, wenn Menschen Angst haben, dann bleibt wenig Platz für Humor. Deswegen sehe ich Social Media so kritisch, weil dort ein Geschäft mit Ängsten gemacht wird, weil Menschen dort seelisch vergiftet werden. Weil man ihnen einredet, dass sie angeblich ihre Meinung nicht mehr sagen dürfen. Dabei kann heute doch jeder Flutschfinger24 oder Bazi69 jederzeit jeden Unsinn anonym ins Internet hinein- und in die Welt hinausposaunen.

Es gibt durchaus auch Kollegen von Ihnen, die unterstellen, in Deutschland gebe es gar keine Meinungsfreiheit mehr...

KREBS: ... weil es Aufmerksamkeit bringt und sich damit Geld verdienen lässt. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es der falsche Weg ist, das ohnehin wachsende Misstrauen mit populistischem Nachgeplapper von Verschwörungsideologien zu schüren. Wir müssen umkehren und in diesem Land wieder zueinander finden, wenn wir nicht eines Tages so enden wollen wie die USA unter Donald Trump.

Woher kommt das Misstrauen?

KREBS: Ich glaube, in der Corona-Zeit ist viel Vertrauen verloren gegangen. Politiker mussten damals Entscheidungen über Leben und Tod treffen, für die es keinen Masterplan gab. Nur haben sich eben manche Entscheidungen im Nachhinein als Fehler herausgestellt und da wäre es wichtig gewesen, das auch ganz offen zu sagen und Lehren daraus zu ziehen. Stattdessen hört man oft solche Sätze wie: „Wir sind besser durch die Krise gekommen als andere.“ Das stimmt vielleicht sogar zum Teil, aber für viele Menschen fühlt es sich in ihrem Alltag eben nicht so an. Und deshalb werden sie misstrauisch, tauchen in ihre Filterblasen ab und manche lassen sich dort aufhetzen.

Welche Folgen hat das?

KREBS: Der Staat oder die Verwaltung zum Beispiel werden plötzlich von vielen als Gegner wahrgenommen, die Bürgerinnen und Bürger angeblich nur gängeln wollen. Journalisten werden als Lügenpresse beschimpft. Es ist doch unglaublich, dass so viele Menschen heute lieber den Fake News von irgendwelchen Stimmungsmachern im Internet glauben, von denen sie nicht mal wissen, ob nicht doch russische Trolle dahinterstecken, als Journalisten, die seriös recherchieren und mit ihrem Namen dafür geradestehen. Zur Wahrheit gehört aber halt auch, dass fast alle von uns selbst Teil dieser Spirale sind.

Wie meinen Sie das?

KREBS: Da komme ich zurück zu den Deppen und dem Stammtisch. Deren Geschwätz ist früher einfach versandet. Am digitalen Stammtisch aber macht man damit Reichweite. Ein Shitstorm jagt den nächsten, ein vermeintlicher Skandal den anderen. Das meiste davon ist eigentlich völlig irrelevant, bekommt aber eine große Bühne, weil im Netz rund um die Uhr der Kampf um die Aufmerksamkeit tobt, weil Online–Portale damit Quote machen, weil Millionen Menschen draufklicken. Selbst Spitzenpolitiker wie Hubert Aiwanger werfen sich da auf Twitter oder sonst wo in jedes Scharmützel mit irgendwelchen anonymen Pöblern. Was soll das bringen? Dadurch entsteht eine Atemlosigkeit, die viele Menschen überfordert. Das größere Problem ist aber ein anderes.

Und zwar?

KREBS: Wir diskutieren zu wenig über die wirklich wichtigen Themen. Das meinte ich vorher mit Blick auf Markus Söder: Gags übers Gendern und Veganer bringen im Bierzelt Applaus, spielen im Alltag für die meisten Leute aber überhaupt keine Rolle.

Worum sollten sich Politik und Medien stattdessen mehr kümmern?

KREBS: Um Arbeitsplätze, um die hohen Preise für Lebensmittel oder Strom, um die Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, die man sich leisten kann, oder einen Platz in der Kita, um den ausufernden Papierkram im Job, aber auch im privaten Alltag. Den meisten Menschen ist schon bewusst, dass die Welt da draußen kompliziert geworden ist – mit dem Krieg in der Ukraine, mit der neuen Wirtschaftsmacht China, mit Trump und all den anderen Populisten. Umso wichtiger ist es, ihnen zu zeigen, dass die Politikerinnen und Politiker bei uns zumindest versuchen, ihre Alltagsprobleme zu lösen und einen Konsens zu finden, statt nur zu streiten. Es ist zum Beispiel nicht gerade eine vertrauensfördernde Maßnahme, wenn die Leute jetzt hören, dass offenbar kein Geld für neue Straßen und Bahnstrecken da ist...

... obwohl die Bundesregierung 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur geschaffen hatte.

KREBS: Richtig, da packt der Friedrich Merz also diese tolle Doppelwumms-Super-Bazooka aus und dann kommt das Geld nicht da an, wo es gebraucht wird. So etwas darf nicht passieren. Da schütteln die Bürger zurecht den Kopf.

Was ist Ihre Erwartung an Politiker wie Markus Söder, dessen CSU in Bund und Land regiert?

KREBS: Wir brauchen neue Ideen, wo es hingehen soll – mit Deutschland, aber auch mit unserem Bayernland. Es reicht nicht, immer nur zu sagen, dass wir die Besten sind und überall Spitze. Es kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Es gehen Arbeitsplätze in der Industrie verloren, wo entstehen neue? Unsere Energieversorgung muss neu aufgestellt werden, wo ist der Plan? Der Klimawandel trifft uns auch hier, in Unterfranken regnet es nicht mehr, wie gehen wir damit um? Solche großen Veränderungen brauchen Antworten, auch wenn sie unangenehm sind. Der letzte Ministerpräsident, der sich getraut hat, den Leuten etwas zuzumuten und echte Reformen umzusetzen, war Edmund Stoiber.

Dessen Amtszeit endete vor 18 Jahren...

KREBS: Horst Seehofer konnte darauf aufbauen und war anfangs sehr erfolgreich. Doch damals fing es an, dass politische Entscheidungen immer öfter nach der jeweiligen Stimmungslage in der Bevölkerungen getroffen wurden. Denken Sie nur daran, wie er die angeblichen „Monster-Stromtrassen“ beerdigt hat, die wir heute so dringend bräuchten. Markus Söder hat in den vergangenen Jahren viele Probleme durch ein finanzielles Trostpflaster lindern können, weil dafür genug Geld da war. Nur: Das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Es darf nicht immer nur darum gehen, die nächste Wahl zu gewinnen. Stoiber ist damals ins Risiko gegangen und vielleicht hat ihn das seinen Job gekostet, aber dem Land hat es geholfen.

Stoiber ist noch immer eine Ihrer Paraderollen als Kabarettist, die Bayern haben ihn jedenfalls nicht vergessen.

KREBS: Neulich hatte ich einen Auftritt in seinem Heimatort Wolfratshausen. Ein paar Wochen später treffe ich ihn und er erzählt mir, dass er leider keine Tickets mehr bekommen hatte. Und während wir uns unterhalten, kommt jemand vorbei und fragt, ob ich der Wolfgang Krebs sei. Da sagt der Stoiber in seinem typischen Stakkato: „Ja! Er ist ich! Und die anderen auch! Er spielt ja quasi alle!“ Man sieht also: Selbst ein eher Aktenordner-affiner Mensch wie Edmund Stoiber ist dem Humor durchaus zugetan.

„Selbst ein eher Aktenordner-affiner Mensch wie Edmund Stoiber ist dem Humor durchaus zugetan": Wolfgang Krebs als Edmund Stoiber. Foto: Toni Kutscherauer

Angela Merkel ist im Rückblick umstritten, trug als Kanzlerin aber nicht zu Unrecht den Spitznamen „Mutti“. Sehen Sie heute jemanden, der den Deutschen ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit vermitteln könnte?

KREBS: Vielleicht könnte Ilse Aigner als Bundespräsidentin ja so eine Rolle übernehmen. Ein bisschen mehr Gelassenheit täte uns allen jedenfalls gut.

Was tun Sie persönlich, wenn Ihnen all die Krisen und Konflikte aufs Gemüt schlagen?

KREBS: Ich gehe in meinen Garten und erde mich im wahrsten Sinne des Wortes. Seit einiger Zeit besuche ich auch wieder Gottesdienste. Und vor allem gehe ich raus und treffe echte Menschen. Die meisten von denen sind im richtigen Leben viel angenehmer als auf dem Display vom Smartphone.

Zur Person Wolfgang Krebs, 59, stammt aus Oberbayern, lebt im Allgäu und wurde mit seinen Parodien auf Edmund Stoiber, Horst Seehofer oder Markus Söder bundesweit bekannt. Aktuell ist er mit seinem Bühnenprogramm „Bavaria First!“ unterwegs, arbeitet aber auch regelmäßig für den Bayerischen Rundfunk.