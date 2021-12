Yannick Dillinger, Michael Stifter und Holger Sabinsky-Wolf unter besten Journalisten des Jahres

Eine Fachjury hat Yannick Dillinger, Michael Stifter und Holger Sabinsky-Wolf unter die besten "Journalisten des Jahres 2021" gewählt. Lesen Sie, wer auf welchem Platz gelandet ist.

Große Ehre für die Redaktion der Augsburger Allgemeine und ihrer Heimatausgaben: Eine Jury, bestehend aus rund 100 Expertinnen und Experten, hat drei Kollegen aus unserem Hause unter die besten "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2021" gewählt.

Platz 4 in der Rubrik "Chefredakteure des Jahres": Yannick Dillinger

Platz 8 in der Rubrik "Reportage Regional": Michael Stifter und Holger Sabinsky-Wolf

In der Begründung für Yannick Dillinger (stv. Chefredakteur Augsburger Allgemeine) heißt es: "Sein Schwerpunkt ist die digitale Transformation - die er einfallsreich vorantreibt. Die AA setzt viel beachtete Impulse in regionalem Digitaljournalismus, so in Storytelling und Datenjournalismus. Mit Erfolg: Digitale Abos und Reichweite wuchsen zweistellig."

In der Begründung für Michael Stifter (Mitglied der Chefredaktion, Leiter Politik & Wirtschaft) und Holger Sabinsky-Wolf (Leiter Bayern & Welt) heißt es: "Michael Stifter und Holger Sabinsky-Wolf haben mit ihren Recherchen entscheidend dazu beigetragen, den Masken-Sumpf um verschiedene CSU-Politiker trockenzulegen. Von diesen Enthüllungen hat sich die Partei bis heute nicht erholt."

Hier die jeweiligen Erstplatzierten in den Kategorien:

Ehrenpreis für das Lebenswerk: Bettina Gaus

Chefredakteure des Jahres National: Olaya Argüeso-Pérez und Justus von Daniels, Correctiv

Chefredakteurin des Jahres Regional: Annette Binninger , Sächsische Zeitung

, Reportage National: Joachim Frank , Kölner Stadt-Anzeiger

, Reportage Regional: Katrin Eigendorf , ZDF

, Wissenschaft: Christina Berndt , Süddeutsche Zeitung

, Politik : Natalie Amiri , frei, BR

: , frei, Wirtschaft : Christian Salewski , Flip

: , Flip Kultur : Samira El Quassil, frei

: Samira El Quassil, frei Unterhaltung: Hanna Herbst , ZDF Magazin Royale

, Magazin Royale Sport : Holger Gertz, Süddeutsche Zeitung

: Gertz, Team: Charité Intensiv: Station 43, frei, Docday Production

Die Fachzeitschrift Medium Magazin veranstaltet jährlich Wahlen zu den "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" in verschiedenen Kategorien, außer dem Preis Journalist/in des Jahres werden auch Auszeichnungen in zehn Fachkategorien vergeben. Hinzu kommen der Preis Teams des Jahres, der Ehrenpreis Lebenswerk und teils auch Sonderpreise, wie zum Beispiel für ehrenamtliches Engagement für die beruflichen Belange freier Journalisten.

(AZ)