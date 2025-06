Zehn Jahre nach „Wir schaffen das“: Nur eines würde Merkel anders machen

Würde man Angela Merkels Kanzlerschaft eine Überschrift verpassen, dann wäre ihr Satz „Wir schaffen das“ sicherlich in der engeren Auswahl. Der Ausspruch, der sich in diesen Tagen zum zehnten Mal jährt, wurde in den folgenden Jahren zu einer ebenso große Angriffs- wie Identifikationsfläche. Anlässlich des Jahrestags sprach Merkel nun im WDR erstmals öffentlich mit denjenigen, für die ihr Satz damals ein großes Versprechen war: mit den Geflüchteten selbst.

Viele Interviewfragen habe sie abgelehnt, sagt Moderator Bamdad Esmaili. Doch ihre Anfrage habe sie angenommen. „Wir sprechen oft über diese Menschen, die damals zu uns kamen“, sagt Merkel, „aber selten mit ihnen.“ Deshalb habe sie die Anfrage von „WDRforyou“, einem Angebot für Geflüchtete, das in drei Sprachen über Migration, Asyl und Integration berichtet, spannend gefunden.

Angela Merkel spricht mit fünf Geflüchteten aus Syrien, Iran und Afghanistan

Geladen sind fünf Geflüchtete aus dem Iran, Syrien und Afghanistan, für die Merkels Satz definitiv gilt. Sie haben es geschafft. Sie sind auf unterschiedlichen Wegen nach Deutschland gekommen, haben lange in Sammelunterkünften gelebt, Traumata verarbeitet und Rassismus erlebt. Trotz widriger Umstände haben sie hier studiert, Familien gegründet und sich Berufe gesucht. Es sind Erfolgsgeschichten, wie Moderator Borhan Akid immer wieder betont.

Narges Tavakkoli ist eine von ihnen. Mit 14 Jahren kam sie gemeinsam mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Deutschland. Zunächst verbrachte sie jede Nacht in einem anderen Kirchenasyl, dann über ein Jahr lang in der Sammelunterkunft am Flughafen Tempelhof, später mehrere Jahre in einer weiteren Flüchtlingsunterkunft. In dieser Zeit ging sie erst in eine Willkommensklasse und machte später das Abitur. „Irgendwie habe ich es geschafft“, erzählt die Studentin, obwohl die Wohnsituation ohne Privatsphäre sie vor besondere Herausforderungen stellte. Erst nach sieben Jahren konnte die Familie eine eigene Wohnung beziehen.

Merkel: „Ich würde den Satz wieder so sagen“

Tavakkoli und die anderen sind nicht nur da, um Merkel von ihrer Fluchtgeschichte zu erzählen. Sie wollen auch Fragen stellen. Wieso gibt es für Geflüchtete nicht genügend Wohnraum? Wie können die traumatisierten Menschen angemessen psychologisch betreut werden? Und würde sie, wenn sie zurückkehren könnte ins Jahr 2015, wieder „Wir schaffen das“ sagen?

Icon Vergrößern Merkel trifft in Berlin nach zehn Jahren Menschen, die während der Flüchtlingskrise eingewandert sind. Foto: Mirko Polo, WDR/dpa Icon Schließen Schließen Merkel trifft in Berlin nach zehn Jahren Menschen, die während der Flüchtlingskrise eingewandert sind. Foto: Mirko Polo, WDR/dpa

„Wenn ich nach 2015 zurückgehen würde, würde ich den Satz wieder so sagen“, erklärt Merkel. Dennoch geht sie mit Entscheidungen während ihrer Kanzlerschaft kritisch ins Gericht. Denn sie fügt gleich an: „Aber wenn ich nach 2013 zurückkehren könnte, dann würde ich alles tun, um die Flüchtlinge im Libanon stärker zu unterstützen und zugleich legale Fluchtwege nach Europa schaffen. Damit am Ende wir entscheiden, wer einreist, und nicht die Schlepper.“

Viele Geflüchtete waren traumatisiert

Einen dieser legalen Fluchtwege konnte Akram Al Homsy nutzen, der ebenfalls Teil der Runde ist. Er floh aus Syrien zunächst in den Libanon, wo er vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR als besonders schutzbedürftig eingeordnet wurde und deshalb mit seinen Eltern regulär nach Deutschland einreisen konnte. „Als ich in Deutschland ankam, war mein einziger Gedanke, dass ich heute in einem Bett schlafen werde, ohne Angst zu haben“, erzählt er. Doch die Angst verfolgte ihn auch in Deutschland. Später ließ er seine posttraumatische Belastungsstörung psychiatrisch behandeln. Spricht er heute Arabisch, stottere er noch immer.

Angela Merkel nimmt bei diesem Zusammentreffen immer wieder unterschiedliche Rollen ein. Mal versucht sie, mit den Anwesenden zwanglos Konversation zu betreiben, mal wird sie von den Gästen oder den Moderatoren mit kritischen Fragen konfrontiert.

Inzwischen hat sich die Union von Merkels Credo abgewandt

Denn Kritiker werfen Merkel unter anderem vor, mit ihrer Migrationspolitik den Aufstieg der AfD begünstigt zu haben. Heute steht ihr Satz sinnbildlich für eine Flüchtlingspolitik, die sogar ihre eigene Partei um jeden Preis zurückdrehen will. Und das, obwohl die Flüchtlingspolitik bereits unter Merkel vermehrt auf Abschottung und internationale Abkommen setzte. Merkel weist beispielsweise auf den EU-Türkei-Deal hin, der ab 2016 dafür sorgte, dass viele Flüchtlinge in der Türkei blieben. All das habe jedoch Zeit gebraucht, sagt Merkel. Zeit, in der die AfD gehetzt habe. „Aber ich kann deshalb nicht von meinen Werten abrücken.“

Für alle Anwesenden ist heute klar, dass Deutschland ihre Heimat ist. „Mit Syrien verbinde ich nicht so viele positive Erinnerungen wie mittlerweile mit Deutschland“, sagt Al Homsy. Eine Vergangenheit und eine Perspektive für die Zukunft, Freunde, Hobbys, Familie, Sprache. All das ist wichtig, um anzukommen. „Integration ist ein persönliches Gefühl“, sagt Merkel, „es ist ein langer Prozess, aber es ist wichtig, dass jeder am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann.“