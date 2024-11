Massenschlägerei mit 40 Beteiligten am Hauptbahnhof Nürnberg

Rund 40 Männer haben sich am Nürnberger Hauptbahnhof eine Schlägerei geliefert. Nach ersten Ermittlungen sowie einer Videoauswertung soll es nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit je etwa 20 Beteiligten zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen sein, teilte die Bundespolizei mit. Keiner der Männer wurde demnach bei der Schlägerei am Westausgang des Bahnhofs so schwer verletzt, dass eine ärztliche Versorgung notwendig gewesen wäre.

Junger Mann schlägt mit Staubsauger-Endstück zu

Am Freitagabend meldete das Polizeipräsidium Mittelfranken den Angaben zufolge eine Schlägerei einer größeren Gruppe. Als mehrere Streifen von Bundes- und Landespolizei eintrafen, fanden die Kräfte nur noch sechs Beteiligte im Alter von 16 bis 29 Jahren vor. Bei der Schlägerei soll den Ermittlungen zufolge einer der etwa 40 Männer mit einem Messer gedroht haben. Ein weiterer Unbekannter soll mit einer Kette mehrfach zugeschlagen haben. Und ein 19-Jähriger soll mit dem eisernen Endstück eines Staubsaugers auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben.

Bei den Unbekannten handelt es sich um Männer im Alter von etwa 16 bis 30 Jahren. Die Bundespolizei nahm die Ermittlungen wegen des schweren Falls des Landfriedensbruchs, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung auf. Die Ermittler suchen nach Zeuginnen und Zeugen.