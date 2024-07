Supermarktmitarbeiter stellen mutmaßliches Diebestrio

Die Mitarbeiter eines Supermarkts in Bad Schwalbach haben einen Ladendiebstahl verhindert. Wie die Polizei mitteilte, ertappten sie drei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat und hielten sie fest. Einer der Männer im Alter von 27, 29 und 37 Jahren soll am Donnerstagnachmittag zunächst Waren zerstört haben. Damit versuchte er den Angaben zufolge, von den anderen beiden mutmaßlichen Dieben abzulenken, die zeitgleich begannen, Lebensmittel in Taschen zu packen. Als die Mitarbeiter dies durchschauten und den drei den Weg versperrten, soll der 29-Jährige einen der Mitarbeiter bedroht und zu Boden gestoßen haben.

Die Supermarktangestellten hielten die Verdächtigen trotzdem bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese nahm eigenen Informationen nach gegen alle drei die Ermittlungen auf. Der 29 Jahre alte Mann sei zudem in Gewahrsam genommen worden und solle einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es.