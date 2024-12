Zollfund im Zug Mann versteckt 40.000 Euro-Schmuck in Unterhose und Gepäck

Der Zoll stößt bei der Kontrolle in einem Zug auf Ringe im Wert von etwa 40.000 Euro - teils versteckt in der Unterhose eines 50-Jährigen. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.