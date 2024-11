Vor uns die Sintflut – was die Klimakonferenz (nicht) gebracht hat

Mehr Geld, aber nicht genug und auch nur vielleicht. Das ist das wesentliche Ergebnis der Weltklimakonferenz. In Baku brannte die Luft, die ärmeren Länder, die oft besonders hart unter jener Klimakrise leiden, die von den großen Industrienationen verursacht wurde, sind zu Recht empört.

Von den vagen Zusagen der entscheidenden Akteure, die Menschheit zumindest besser vor Wetterextremen zu schützen, haben sie erst einmal gar nichts. Zumal völlig unklar ist, woher das zusätzliche Geld kommen soll, angesichts der angespannten finanziellen Situation, in der sich viele Staaten befinden.

Beschlossen wurden 300 Milliarden US-Dollar jährlich (rund 288 Milliarden Euro), die vor allem von den Industriestaaten bis 2035 aufgebracht werden sollen. Aus Sicht von Experten reicht das bei weitem nicht aus, um das, was da auf uns zukommt, halbwegs beherrschen zu können.

Donald Trump hält den Klimawandel für links-grünes Geschwätz

Und dann ist da ja noch ein radikaler US-Präsident am Horizont, der keinen Hehl daraus macht, dass er den Klimawandel für links-grünes Geschwätz hält. Dass Donald Trump sich an Zusagen seines Vorgängers Joe Biden gebunden fühlt, die ihm nicht in den Kram passen? Äußerst unwahrscheinlich.

Friedrich Merz: Die Welt wird morgen nicht untergehen

Aber man muss gar nicht unbedingt nach Amerika schauen, um die Zeichen der Zeit zu sehen. Auch in Deutschland nimmt mit CDU-Chef Friedrich Merz ein Mann Anlauf auf das Kanzleramt, der nicht müde wird, allen zu erzählen, dass die Welt eben morgen nicht untergehen werde und man es deshalb mit dem Schutz unseres Planeten nicht übertreiben sollte. Von einem möglichen Koalitionspartner FDP ganz zu schweigen, der immer noch der Meinung ist, der Markt und die Technologieoffenheit würden dann schon alles regeln.

Nach uns die Sintflut - so heißt offenkundig die Maxime vieler Politikerinnen und Politiker rund um die Welt. Machen wir uns nichts vor, das bedeutet nichts anderes als: vor uns die Sintflut.