Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und der Mensch heißt Mensch, weil er hofft, textete Herbert Grönemeyer treffend philosophisch, schließlich ist Zuversicht einer unserer besten Eigenschaften. Auf die Lage der deutschen Wirtschaft übertragen heißt das: Zuletzt ließen die wesentlichen Konjunktur-Indikatoren (ZEW, Ifo) zum Glück schüchterne Optimismus-Lebenszeichen auf niedrigem Niveau erkennen.

Wehe, es regieren wieder drei Parteien!

Die befragten Finanz-Experten und Unternehmer setzen in tristen Zeiten auf das Prinzip Hoffnung. Sie spekulieren darauf, dass nach der Bundestagswahl eine Zweier- und bloß keine Dreier-Runde Deutschland regiert. Dann könnte ein Kanzler Merz mit seiner unbestrittenen Wirtschaftskompetenz die von ihm angestrebte und überfällige Reform-Agenda 2030 umsetzen. All die Hoffnungen der Ökonomen würden indes jäh zerplatzen, wenn Deutschland auf eine Dreier-Koalition zusteuert, weil doch mehr kleinere Parteien in den Bundestag einziehen. Wie immer sich dann das Trio zusammensetzt: Das Ampel-, also Dreierbündnis-Trauma der Wirtschaft würde kein Ende nehmen. Wenn wieder drei Parteien, die sich nicht grün sind, zusammenkommen, werden sich die Konjunktur-Erwartungen schnell eintrüben. Den destruktiven Rest besorgen dann Trump und seine Anti-Hoffnungs-Bande.