Rettet unsere Gasthöfe!

Jeder kennt einen Gasthof, der jüngst schließen musste. Die Lage in der Gastronomie im möglicherweise dritten Rezessionsjahr in Folge ist nicht einfach. Und man kann es den Wirten glauben, dass sie nicht ohne Not ihre Preise erhöht haben. Die Kosten für Energie und Personal sind gestiegen, Lebensmittel werden massiv teurer. Den Gastwirten geht es hier nicht anders als Privatleuten, die die Inflation jeden Tag im Supermarkt bitter spüren. Noch schwieriger ist es, überhaupt gute Köche und Servicekräfte zu finden.

Die geplante dauerhafte Mehrwertsteuersenkung der schwarz-roten Bundesregierung für die Gastronomie von 19 auf sieben Prozent kann da eine Verschnaufpause sein. Die Maßnahme wird aber auch argwöhnisch beäugt. Zum einen, weil Schnellimbisse wie Mc Donald‘s genauso profitieren. Zum anderen, weil es als ausgemacht gilt, dass die Steuersenkung nicht überall 1:1 an die Kunden weitergegeben werden wird.

Ein günstiges Gericht, eine Preissenkung bei den Getränken

Damit die Stimmung nicht endgültig kippt, muss nach einer Senkung der Mehrwertsteuer auch die Gastronomie einen Beitrag leisten: Mit zumindest einem günstigen Gericht auf der Speisekarte oder einem erkennbaren Preisnachlass bei einigen Getränken wäre viel gewonnen, damit die Reservierungen anziehen.