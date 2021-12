Ema empfiehlt Novavax-Zulassung: So funktioniert der Totimpfstoff

Der Impfstoff von Novavax steht als erster Totimpfstoff gegen Corona in der EU vor der Zulassung. Das ist zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen bekannt.

Groß sind die Erwartungen an den Corona-Impfstoff von Novavax. Am Montag hat sich die Europäische Arzneimittelbehörde Ema dafür ausgesprochen, das Mittel des US-Herstellers in der EU zuzulassen. Immer wieder äußerten Impfskeptikerinnen und -skeptiker, auf einen Totimpfstoff warten zu wollen. Schafft Novavax das, woran Wissenschaft, Medizin und Politik zuletzt gescheitert sind, und bewegt noch mehr Menschen dazu, sich immunisieren zu lassen?

Begründet liegen die hohen Erwartungen darin, dass sich der Novavax-Impfstoff grundlegend von den vier in der EU bislang zugelassenen Vakzinen unterscheidet. Auf dem Markt sind derzeit nämlich nur zwei mRNA- und zwei Vektor-Impfstoffe. Bei dem Mittel von Novavax handelt sich um einen Totimpfstoff – zusammen mit Lebendimpfstoffen das gängigste Schutzmittel in der Bundesrepublik. Lebendimpfstoffe enthalten das jeweilige Virus in abgeschwächter Form. So kann sich der Erreger zwar noch im Körper vermehren, krank werden Menschen dadurch allerdings nicht mehr. Bei Masern kommt zum Beispiel ein Lebendimpfstoff zum Einsatz. Totimpfstoffe wiederum enthalten bereits abgetötete Viren oder nur Bestandteile des Erregers – sie werden etwa bei Hepatitis verwendet.

So funktioniert der Totimpfstoff von Novavax

Der Totimpfstoff von Novavax funktioniert so: Das Coronavirus nutzt das Spike-Protein, um an menschlichen Zellen anzudocken. Forscherinnen und Forscher haben im Labor eine Version dieses Spike-Proteins hergestellt. Mit dem Mittel von Novavax werden kleinste Teile davon in den Körper injiziert. Das Immunsystem reagiert auf diese Teilchen und bildet Antikörper gegen die Coronaviren. Auf diese Weise funktionieren auch Grippeimpfstoffe.

Da Impfstoffe ohne DNA des Erregers oder RNA aber oft keine ausreichende Immunantwort des Körpers hervorrufen, wird dem Vakzin ein Wirkverstärker – ein sogenanntes Adjuvans – beigefügt. Das können zum Beispiel Aluminiumsalze sein, die bei den Impfungen gegen Keuchhusten oder Tetanus zum Einsatz kommen. Auch Öl-Wasser-Gemische oder Seifenbaumextrakte dienen als Wirkverstärker. Letztere verwendet auch Novavax für die Corona-Impfung.

Totimpfstoff von Novavax: Das sind die Unterschiede zu mRNA und Vektor

Die bisher in der EU zugelassenen Schutzmittel gegen das Coronavirus basieren auf Gentechnik. Die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna bestehen nicht aus Erregern: Gespritzt wird stattdessen ein Biomolekül, das quasi den Bauplan der Covid-Antikörper enthält. Auf Basis dieses Plans entwickelt der Körper Antigene und schützt sich gegen das Virus. Die mRNA kann dabei nicht Teil der menschlichen DNA werden oder diese in irgendeiner Weise verändern.

Die Mittel von AstraZeneca und Johnson & Johnson sind Vektorimpfstoffe: Sie enthalten ungefährliche Teile des Coronavirus-Erbguts, die in einem Vektor – ein für den Menschen harmloses Virus – eingebettet sind. Die Körperzellen lesen die Informationen über das Coronavirus aus, das Immunsystem kann sich daraufhin wappnen und Antikörper herstellen. Infiziert sich nun eine geimpfte Person mit Corona, erkennt das Immunsystem das Virus an den Spike-Proteinen und kann es mithilfe der Antikörper bekämpfen. Vektorimpfstoffe kommen beispielsweise bei Pocken zum Einsatz.

Zulassung von Novavax: Wie viele Impfungen sind nötig?

Nachdem die Ema am Montag die Zulassung von Novavax empfohlen hat, muss abschließend die EU-Kommission zustimmen. Schon vor der Zulassung wurde mit dem US-Pharmakonzern vereinbart, dass er die EU mit 200 Millionen Dosen des Vakzins beliefert. Wie bei den Mitteln von Biontech, Moderna und AstraZeneca sind zunächst zwei Impfungen nötig.

Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Novavax: Das ist bisher bekannt

Die Studienergebnisse, die Novavax zur Wirksamkeit veröffentlicht hat, lassen hoffen: In der Studie mit 30.000 Erwachsenen in den USA und Mexiko verhinderte das Vakzin das Risiko für einen schweren Verlauf um mindestens 87 Prozent. Leichte Krankheitsverläufe oder gar symptomlose konnte die Novavax-Impfung um mindestens 83 Prozent vermeiden.

Die Nebenwirkungen nach der Impfung gleichen denen der bisherigen Corona-Impfstoffe. Die Probandinnen und Probanden klagten zum Teil über Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Über schwerwiegende Impfreaktionen ist nichts bekannt. Die Nebenwirkungen traten nach der zweiten Schutzimpfung häufiger auf als nach der ersten.