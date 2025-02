Harte Hand und klare Regeln: Taugt Dänemarks Migrationspolitik als Vorbild?

„Ich kann sehr, sehr laut sprechen“, sagt Yannich Bisp auf die Frage, wie er Streit und Konflikte unter den Asylbewerbern verschiedener Ethnien und Religionen schlichtet und sich Gehör verschafft. Und zwar ohne, dass der eine die Sprache des anderen versteht. Yannich, der sich nach dänischer Art mit dem Vornamen vorstellt, ist ein freundlicher Riese mit gutmütigem Gesichtsausdruck und beeindruckender Statur. Das mit der Lautstärke glaubt man ihm aufs Wort. Die dicke rote Jacke weist ihn als Mitarbeiter des Dänischen Roten Kreuzes aus. „Körpersprache sind 40 Prozent der Kommunikation. Und der Rest ist Chat GPT und Google Übersetzer“, sagt er und lächelt breit.

An dem Sozialarbeiter und seinen 90 Kolleginnen und Kollegen vom Dänischen Roten Kreuz, die im Auftrag des Staates und des Dänischen Immigrations Service (DIS) das zentrale Asylbewerberaufnahmezentrum Sandholm betreiben, muss jede Person vorbei, die in Dänemark einen Asylantrag stellt. Maximal 888 Plätze stehen in den flachen, gelb gestrichenen Gebäuden auf dem weitläufigen Areal der ehemaligen Kaserne zur Verfügung. „Das ist genug Platz für alle, die kommen“, sagt Bisp. An diesem Mittwoch Anfang Februar liegt Stille über dem Areal. Der Himmel ist blau, der Wind schneidend kalt, es ist kaum jemand von den rund 700 Bewohnern zu sehen, die derzeit hier untergebracht sein sollen.

Massiver Rückgang der Asylanträge in Dänemark

Dänemark, knapp sechs Millionen Einwohner, steht mit seinem radikalen Schwenk in der Asylpolitik, mit harter Hand unter sozialdemokratischer Regierung vollzogen seit 2016 und verschärft seit 2019, bei den europäischen Nachbarn immer wieder im Fokus, wenn nach Lösungen bei den Problemen mit Massenzustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern und der Migrationskrise die Rede ist. Die Zugangszahlen nach Dänemark, die 2015 wie in vielen EU-Staaten einen Höchststand erreichten, sind mittlerweile massiv gesunken. Die dänische Politik beruht dabei im Wesentlichen auf drei Faktoren in einem klar geregelten Verfahren: Abschreckung, konsequente Ermutigung der abgelehnten Asylbewerber zur Rückkehr sowie die schnellstmögliche Arbeitsmarktintegration derer, die im Land bleiben dürfen. Die Akzeptanz für diesen Kurs im Land ist hoch, die Außenwirkung durchschlagend: Flüchtlinge suchen sich andere Zielländer. Nur noch 2333 Asylanträge wurden im Jahr 2024 in ganz Dänemark gestellt – nach 20.935 im Jahr 2015, dazu kamen etwas über 11.000 ukrainische Flüchtlinge, die einen etwas anderen Status genießen.

Zum Vergleich: Allein in Bayern mit seinen rund 13 Millionen Einwohnern wurden im Jahr 2024 über 35.953 Asylanträge gestellt. 57 Prozent der Anträge in Dänemark wurden anerkannt, die durchschnittliche Verfahrensdauer, während der alle Asylbewerber im Ankunftszentrum verbleiben, beträgt vier bis fünf Monate. Nach persönlichen Interviews, Identitäts- und Fallprüfungen steht fest, ob ein Antragssteller bleiben darf oder nicht. Sonderkontingente gibt es für bestimmte verfolgte Gruppen. Wer angenommen wird, wird aus Sandholm in eine andere Unterkunft verlegt oder in einer Kommune untergebracht. Dabei achten die dänischen Behörden darauf, dass keine Parallelgesellschaften entstehen, dass sich gleiche Ethnien und Religionen der Zuwanderer nicht an bestimmten Orten ballen. Und beträgt der Migrantenanteil an einer Wohnbevölkerung mehr als 30 Prozent, kann es sogar zu Zwangsumsiedlungen kommen.

Wer kooperiert, bekommt Geld oder andere Vorteile

Gegen eine Ablehnung kann vor einem speziell eingerichteten juristischen Gremium, das außerhalb der üblichen staatlichen Justizwege in Dänemark steht und in dem auch ein Vertreter des Flüchtlingsrats sitzt, einmalig Einspruch eingelegt werden – oder gegen eine Geldsumme darauf verzichtet werden. Erfolgt der Einspruch, wird binnen kürzester Zeit darüber befunden, in über 90 Prozent der Fälle entspricht die Entscheidung der Ablehnung der ersten Instanz. Damit ist der Rechtsweg ausgeschöpft – und der abgelehnte Bewerber wird in ein Rückführungszentrum verlegt, in dem es nur noch eine Option gibt: die – freiwillige – Rückkehr.

In den Rückführungszentren herrschen strenge Bedingungen, die schon mehrfach Anlass zu internationaler Kritik waren. „Schlimmer als in russischen Gefängnissen“ nannte ein EU-Menschenrechts-Bericht die Zustände. Gefängnisse sind es nicht, versichern die Dänen. Aber es gibt kein Geld mehr, nur noch Sachleistungen und Mahlzeiten und notwendigste medizinische Versorgung, die Unterkünfte sind spartanisch, der Ausgang ist reglementiert, der Kontrolldruck ist hoch. Wer kooperiert, erhält bessere Bedingungen, auch finanzielle Unterstützung, die allerdings erst vor Ort voll ausgezahlt wird. Zwangsrückgeführt werden lediglich Straftäter. Allerdings arbeitet auch Dänemark intensiv daran, dass die Herkunftsländer ihre Staatsbürger überhaupt zurücknehmen.

Respekt vor Asylbewerbern nicht verlieren

Für Sozialarbeiter Yannich Bisp und seine Kollegen, stellvertretend für die rund 700 Beschäftigten im DIS, darf neben der klaren Rechtslage und der ganzen Effizienz im Prozess aber auch noch ein ganz anderer Faktor nicht fehlen: Respekt, Verständnis und Zuwendung – auch im Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern. „Das sind ganz normale Menschen, die in einer sehr unnormalen Situation gelandet sind“, sagt Yannich.

Auch Claes Nilus von der dänischen Rückkehragentur nennt Respekt als Prinzip im Umgang mit den abgelehnten Asylbewerbern. „Wenn jemand sagt, er geht nicht zurück, versuchen wir, es auf die sanfte Art zu machen. Wir hören zu. Aber es wird immer wieder klar kommuniziert, dass die Rückkehr die einzige Option ist. Wir überzeugen sie, dass es besser für sie ist, zurückzukehren.“ Viel gehe es dabei um Gesichtswahrung, denn junge Männer würden oft als Hoffnungsträger für ihre Familien nach Europa geschickt. Natürlich komme es in den Rückkehrzentren auch zu Aggression oder Ärger. „Aber wenn wir Geduld haben und respektvoll bleiben, sind das sehr wenige Fälle“, sagt Nilus. „Wir sagen immer: Bei uns hast du keine Perspektive. Du hast ein besseres Leben in deinem Heimatland verdient, als monatelang hier im Rückführungszentrum mitten im Wald zuzubringen.“