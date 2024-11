Hunderte Modellbierlaster gestohlen

Einbrecher haben in Oberfranken rund 400 Modellbierlastwagen aus einer Sammlung gestohlen. Gleich zweimal brachen die Täter in eine Firma in Selb (Landkreis Wunsiedel) ein und entwendeten fast 100 Kartons mit Modellen von Bierlastern, wie die Polizei mitteilte. Die kleinen Lastwagen aus Sammlerbeständen lagerten demnach in den Räumen der Firma. Nach Angaben der Eigentümer liege der Wert der Beute im bis zu fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

