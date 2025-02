Ingolstädter bestimmen neuen Oberbürgermeister in Stichwahl

Parallel zur Bundestagswahl entscheiden die Ingolstädter heute auch über den neuen Rathauschef. Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl treten der CSU-Kandidat Michael Kern und der SPD-Bewerber Christian De Lapuente nochmals gegeneinander an. Der Gewerkschaftler De Lapuente wird auch von Grünen, Linken, der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) und der Unabhängigen Wählergemeinschaft Ingolstadt (UWG) unterstützt.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Kern mit 46,7 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit um wenige Prozentpunkte verpasst, De Lapuente kam auf 31,9 Prozent. Die beiden weiteren Bewerber lagen weit dahinter und schieden aus.

Rund 100.000 Bürgerinnen und Bürger sind in der zweitgrößten Stadt Oberbayerns zur Wahl aufgerufen. Das Wahlergebnis der OB-Stichwahl wird erst am späten Abend erwartet, weil nach Schließung der Wahllokale zunächst die Bundestagswahl ausgezählt wird.

Amtsinhaber kehrt nach München zurück

Die vorgezogene Neuwahl, etwa ein Jahr vor der nächsten regulären Kommunalwahl in Bayern, wurde in Ingolstadt notwendig, weil Amtsinhaber Christian Scharpf (SPD) ab März Wirtschaftsreferent in München ist. Scharpf möchte aus familiären Gründen in die Landeshauptstadt zurück. Der Jurist hatte früher bereits für die Stadt München gearbeitet.

Als Münchner Wirtschaftsreferent wird er künftig auch Chef des Oktoberfestes sein. Scharpf war 2020 in das Amt gewählt worden, als erster sozialdemokratischer OB in Ingolstadt seit dem Jahr 1972.

Icon Vergrößern Das neue Rathaus in Ingolstadt. Die Ingolstädter wählen parallel zur Bundestagswahl einen neuen Oberbürgermeister. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa Icon Schließen Schließen Das neue Rathaus in Ingolstadt. Die Ingolstädter wählen parallel zur Bundestagswahl einen neuen Oberbürgermeister. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa