Polizei stoppt Mercedes auf A 8 und findet zwei Kilo Kokain

Mit zwei Kilo Kokain war ein 52-Jähriger aus Belgien in einem Mercedes auf der A 8 unterwegs, als er von der Grenzpolizei angehalten wurde. In einem Hohlraum des Fahrzeugs stießen die Beamten auf zwei Päckchen mit insgesamt zwei Kilo Kokain. Für den Mann ging es direkt in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, den 7. März 2022, bei Raubling im Landkreis Rosenheim, wurde jedoch erst zwei Tage später vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd öffentlich gemacht. Demnach war der in Belgien zugelassene Wagen den Schleierfahndern der Grenzpolizeiinspektion Raubling gegen 7 Uhr aufgefallen, als er in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle hätten sich "entsprechende Verdachtsmomente" ergeben, weshalb sich die Polizisten das Fahrzeug genauer anschauten. "In einem bauartbedingten Hohlraum im Frontbereich des Autos" entdeckten sie schließlich zwei Päckchen mit weißem Pulver, das sich als Kokain entpuppte. Insgesamt zwei Kilo das Rauschmittels.

Kokain-Fund: Mercedes-Fahrer sitzt in U-Haft

Umgehend wurde der alleine im Mercedes sitzende albanischen Staatsangehörige mit Wohnsitz in Belgien einem Drogenschnelltest unterzogen, der anschlug. Der Mann hatte Kokain konsumiert. Die Folge: Blutentnahme und vorläufige Festnahme.

Das Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die weiteren Ermittlungen. Unter anderem gehen die Fachkräfte den Fragen nach, woher die Drogen stammen und wohin sie gebracht werden sollten.

Für den dringend Tatverdächtigen ging es aus Antrag der Staatsanwaltschaft weiter vor den zuständigen Ermittlungsrichter, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Während er nun hinter Gittern auf die Anklage wartet, nahmen sich die Ermittler seinen Mercedes vor.