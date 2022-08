Die Rolle seines Lebens: Was wäre, wenn Brad Pitt...

Der Hollywood-Liebling Brad Pitt ist in viele Rollen geschlüpft. Im neuen Film gibt er einen Berufskiller. Was aber hätte sonst aus ihm werden können – im wahren Leben?

Wie wird man zu der Person, die man heute ist? Schauspieler und Filmproduzent Brad Pitt, der schon in eine Vielzahl von Rollen geschlüpft ist, hat für sich eine Antwort gefunden. "Ich sehe meinen Dad in allem, was ich tue. Entweder, indem ich ihm nacheifere und wie er sein will, oder indem ich irgendwie gegen ihn rebelliere", sagte er mal über sich selbst. Welche Rollen er wohl spielen würde, wenn er an manchen Stellen im Leben weniger rebelliert hätte?

Video: AFP

Aufgewachsen als Teil einer Baptistenfamilie in Missouri hätte sich eine geistliche Karriere angeboten. Natürlich hätte ihn das People Magazin nicht 1995 und 2000 zum "Sexiest Man Alive" gekürt, wenn er statt mit "Legenden der Leidenschaft" Teenie-Herzen zu erobern, im Missouri-River Gläubige getauft hätte. Heute, mit 58, sagt Pitt übrigens, er interessiere sich mit dem Alter immer mehr für Spiritualität – und Psychologie. Wäre er tatsächlich in die Fußstapfen seines Vaters getreten, hätte er sich als Spediteur um die Ausfuhr von Soja-Bohnen gekümmert, anstatt in "12 Monkeys" den militanten Tier-Aktivisten zu mimen und eine Oscar-Nominierung abzustauben.

Ohne Schauspielkarriere auch kein Drama um "Brangelina"

An der University of Missouri studierte William Bradley Pitt Journalismus und Werbung. Hätte also durchaus ein Werbefachmann werden können, der vom Schreibtisch aus Unkrautbekämpfungsmittel vermarktet – was sich nach "Fight Club" anhört, in dem er sich mit Edward Norten prügelte. In den Journalismus wiederum schnupperte Pitt noch mal bei der Washington Post – aber bloß als Vorbereitung für den Thriller „State Of Play“. Auch da vergebens aber. Die Rolle des Reporters ging an Russell Crow. Sicherlich hätte er, wenn er einen dieser anderen Wege eingeschlagen hätte, nicht Angelina Jolie getroffen – und die Regenbogenpresse hätte nicht mit Gerüchten, Dramen und Streitereien über "Brangelina" ihre Seiten füllen können. Vielleicht wäre der schöne Brad abseits der Kamera dafür aber ein verheirateter, glücklicher Familienvater geblieben …

Ob als Geistlicher, Journalist, Spediteur: Hätte Brad Pitt je einen Rock getragen, wie es der Schauspieler bei der Premiere zum an diesem Donnerstag in die Kinos startenden Actionknaller "Bullet Train" getan hat? So hat es für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt – obwohl Pitt schon als Halbgott Achilles in "Troja" Rock trug – und, siehe "Sexiest Man …", wesentlich weniger.



