vor 22 Min.

Wie Selbsthilfegruppen Menschen mit Depressionen Halt geben

Plus Lange Zeit galten Depressionen als Tabu-Thema. Ernst Seeger gründet seit 20 Jahren Selbsthilfegruppen für Betroffene und will so Menschen aus der Isolation der Krankheit holen.

Von Bianca Dimarsico

Manche Krankheiten sind sichtbar: Wer Schnupfen hat, zieht ständig die Nase hoch. Wer eine Grippe hat, hustet und wird oft blass. Anders ist es mit der Depression – und vielen anderen psychischen Erkrankungen. Die Depression kann im Verborgenen bleiben, denn sie spielt sich im Inneren ab. Unsichtbar, versteckt und zum Teil noch immer tabuisiert. Ernst Seeger aus dem Augsburger Stadtteil Haunstetten ist seit vielen Jahren selbst betroffen und organisiert Selbsthilfegruppen für Menschen, die mit einer Depression kämpfen. Doch sind Selbsthilfegruppen wirklich hilfreich und wenn ja, wieso?

Bevor er erkrankt ist, lebte Seeger, inzwischen Rentner, "lange gut", wie er sagt. Ein Haus im Grünen, zwei Kinder, er bezeichnet es ironisch als "Spießerglück". Das alles wurde zunichtegemacht, als es vor etwa 20 Jahren einen Unfall in seiner Familie gab: Seine ältere Tochter starb – und für Seeger begann der Kampf mit der Depression. Wenn er von dieser Zeit spricht, beginnt er seine Sätze mehrmals mit: Als ich in der Hölle gelebt habe. "Als ich in der Hölle gelebt habe, gab es in der Umgebung höchstens einen Arzt, der bei Depressionen helfen konnte", sagt Seeger etwa. Damals bekam er Psychopharmaka verschrieben, um Auswirkungen der Depression wie Isolation und Panikattacken zu dämpfen. Die Krankheit an sich habe damals weniger Menschen interessiert, als heute, so sein Eindruck.

