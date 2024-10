Stromausfall im Süden Offenbachs vorbei

Nach einem Stromausfall in Teilen Offenbachs in der Nacht zum Donnerstag in Teilen Offenbachs ist die Störung am Morgen vollständig behoben. Seit 9.22 Uhr fließe der Strom wieder, teilte der Energieversorger EVO mit.

57 Stationen in den Stadtgebieten Tempelsee, Lauterborn und Rosenhöhe waren demnach gegen 3.00 Uhr vom Netz gegangen, mehrere Tausend Menschen waren laut EVO von der Unterbrechung der Stromversorgung betroffen. An 50 Stationen floss nach Angaben eines Sprechers der Strom schon binnen einer Stunde wieder. Die verbleibenden sieben konnten erst später wieder ans Netz gehen. Ein defektes Kabel und ein defekter Trafo in einer Schaltstation sollen den großflächigen Stromausfall ausgelöst haben.