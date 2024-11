Erster Jahresgewinn und erhöhte Prognose für Siemens Energy

Mit einem Gewinn von 1,3 Milliarden Euro schließt Siemens Energy zum ersten Mal in seiner Geschichte als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen ein Geschäftsjahr in den schwarzen Zahlen ab. Die Münchner heben zudem ihre mittelfristigen Ziele an, wie sie per AdHoc-Meldung mitteilten. Parallel veröffentlichte Energy auch seine erst für Mittwoch angekündigten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September) bereits am Dienstagabend.

Die Umsätze kletterten auf 34,5 Milliarden Euro, der Auftragseingang auf 50 Milliarden. «Das Geschäftsjahr 2024 war ein entscheidendes Jahr für unser Unternehmen», sagte Konzernchef Christian Bruch. Man habe alle Ziele erreicht. Zudem gebe es äußerst positive Marktbedingungen, begründete er die Anhebung der Prognose, die für 2028 nun eine höhere Marge ankündigt.

Noch vor einem Jahr hatte Energy einen Verlust von 4,6 Milliarden melden müssen, der vor allem auf die kriselnde Windkrafttochter Siemens Gamesa zurückging. Diese machte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr Probleme und schrieb erneut einen deutlichen Verlust, der diesmal aber von den restlichen Geschäftsbereichen mehr als ausgeglichen werden konnte.