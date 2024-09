Kurzer Stromausfall in Teilen von Stuttgart

In Stuttgart ist es zu einem kurzzeitigen Stromausfall gekommen. Es habe einen Kurzschluss in einem Kabel im Mittelspannungsnetz gegeben, teilte ein Sprecher von Stuttgart Netze mit. Davon waren vier Umspannstationen kurzfristig betroffen. Über 2.500 Menschen seien in Teilen von Stuttgart-West und Stuttgart-Süd von 14.09 Uhr bis 14.33 Uhr ohne Elektrizität gewesen. Inzwischen fließe in dem Gebiet wieder Strom. Insgesamt gibt es nach Angaben eines Sprechers in Stuttgart 1.000 Umspannstationen.