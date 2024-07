In Hessen ist deutlich mehr Strom durch Windkraft erzeugt worden. 2023 habe das Plus im Vergleich zum Vorjahr 33,1 Prozent betragen, teilt das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Bei Photovoltaik-Anlagen gab es nur ein kleines Plus von 0,6 Prozent. Die Stromerzeugung aus Biomasse und anderen erneuerbaren Energien sank deutlich um 11,5 Prozent.

Insgesamt sind 15,3 Prozent mehr Strom aus erneuerbaren Energien in das Stromnetz eingespeist worden. Die hessischen Kraftwerke gaben dagegen rund ein Viertel weniger Strom als im Vorjahr in die Versorgungsnetze. Dabei sank der Beitrag der Kohlekraftwerke mit minus 56,9 Prozent am stärksten.