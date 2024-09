Fridays For Future ruft in Bayern zu Klimastreik auf

In mehreren bayerischen Städten ruft die Bewegung Fridays For Future (FFF) zum Klimastreik auf. Unter dem Motto #NowForFuture (Jetzt für die Zukunft) stellen die Aktivisten die Forderung nach einem schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas sowie einem Ende der Investitionen in neue fossile Projekte an die Bundesregierung.

Angaben der Veranstalter zufolge sind für Freitag in mehreren bayerischen Städten Aktionen geplant, darunter in Augsburg, Würzburg und Kempten. Auch in kleineren Städten wie im oberbayerischen Dorfen oder im oberpfälzischen Amberg sind demnach Klimastreiks angekündigt.

Wie die Polizei mitteilte, sind vom Veranstalter in München rund 3.000 Teilnehmer angemeldet. Auch in Mittelfranken sind demnach Klimastreiks mit 500 Teilnehmern in Erlangen und 200 Teilnehmern in Fürth angekündigt.

Die Demonstrationen sind Teil eines internationalen Aktionstages. Im Rahmen des sogenannten globalen Klimastreiks ruft FFF für Freitag weltweit zu Protesten auf. Allein in Deutschland sind den Angaben nach in mehr als 100 Städten Demonstrationen geplant.